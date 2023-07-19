Курганский оборонный завод попал под санкции США

Завод «Курганприбор» включили в санкционный список США
Оборонное предприятие «Курганприбор» попало в санкционный список Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает Министерство финансов США.
«Следующая организация была добавлена в санкционный список SDN OFAC. АО НПО „Курганприбор“. Курган, улица Ястржембского д. 41А», — указано в документе. С организациями, попавшими под санкции, гражданам и юридическим лицам США запрещено вести бизнес.
Ранее URA.RU писало, что «Курганприбор» попал под санкции Евросоюза. Также оборонное предприятие включали в черный список на Украине. Санкции, введенные президентом Зеленским, будут действовать 10 лет.
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