19 июля 2023

Курганский оборонный завод попал под санкции США

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие на СКТБ «Курганприбор» производства полистирольной пленки. Курган , курганприбор, завод курганприбор
Завод «Курганприбор» включили в санкционный список США Фото:

Оборонное предприятие «Курганприбор» попало в санкционный список Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает Министерство финансов США.

«Следующая организация была добавлена в санкционный список SDN OFAC. АО НПО „Курганприбор“. Курган, улица Ястржембского д. 41А», — указано в документе. С организациями, попавшими под санкции, гражданам и юридическим лицам США запрещено вести бизнес.

Ранее URA.RU писало, что «Курганприбор» попал под санкции Евросоюза. Также оборонное предприятие включали в черный список на Украине. Санкции, введенные президентом Зеленским, будут действовать 10 лет.

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Оборонное предприятие «Курганприбор» попало в санкционный список Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает Министерство финансов США. «Следующая организация была добавлена в санкционный список SDN OFAC. АО НПО „Курганприбор“. Курган, улица Ястржембского д. 41А», — указано в документе. С организациями, попавшими под санкции, гражданам и юридическим лицам США запрещено вести бизнес. Ранее URA.RU писало, что «Курганприбор» попал под санкции Евросоюза. Также оборонное предприятие включали в черный список на Украине. Санкции, введенные президентом Зеленским, будут действовать 10 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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