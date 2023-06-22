22 июня 2023

Курганские оборонные заводы оказались в новом санкционном списке ЕС

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод КМЗ. Курган, кмз, завод кмз
Курганские военные заводы оказались в обновленном списке санкций ЕС Фото:

Курганский машиностроительный завод и предприятие «Курганприбор» упомянуты в обновленном 11 санкционном списке Евросоюза. Информация размещена на официальном сайте Европейского союза.

«Компании несут ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывали или угрожали (либо угрожают) территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — гласит принятый 23 июня документ. Среди российских компаний названы оборонные предприятия «Курганмашзавод» и «Курганприбор». КМЗ попал под санкции Евросоюза в марте 2022 года, «Курганприбор» — в декабре.

В список добавились 87 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Всего в списке более 400 предприятий.

Согласно изменениям, Евросоюз будет тщательно отслеживать поставки компонентов для участников санкционного списка через третьи страны. Также особое внимание уделят предприятиям, имеющим контакты с иранскими производителями беспилотных летательных аппаратов.

Ранее URA.RU сообщало, что завод «Курганприбор» попал под санкции, введенные Украиной. Указ появился в конце мая.

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Курганский машиностроительный завод и предприятие «Курганприбор» упомянуты в обновленном 11 санкционном списке Евросоюза. Информация размещена на официальном сайте Европейского союза. «Компании несут ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывали или угрожали (либо угрожают) территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — гласит принятый 23 июня документ. Среди российских компаний названы оборонные предприятия «Курганмашзавод» и «Курганприбор». КМЗ попал под санкции Евросоюза в марте 2022 года, «Курганприбор» — в декабре. В список добавились 87 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Всего в списке более 400 предприятий. Согласно изменениям, Евросоюз будет тщательно отслеживать поставки компонентов для участников санкционного списка через третьи страны. Также особое внимание уделят предприятиям, имеющим контакты с иранскими производителями беспилотных летательных аппаратов. Ранее URA.RU сообщало, что завод «Курганприбор» попал под санкции, введенные Украиной. Указ появился в конце мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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