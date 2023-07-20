В Госдуме предложили ранжировать иноагентов «по степени вины» 20 июля 2023 в 20:16 Размер текста - 17 + Особо опасные иноагенты должны подвергаться строгому наказанию, заявил Андрей Луговой Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России необходимо ввести систему ранжирования иностранных агентов по степени их вины и возможного ущерба стране от их деятельности. С таким предложением выступил депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой. «Необходимо ввести шкалу ранжирования иноагентов по степени вины и возможного ущерба от их деятельности», — передает слова Лугового официальный сайт ЛДПР. Он добавил, что особо опасные и угрожающие суверенитету и безопасности страны персоны должны подвергаться строжайшей ответственности. Луговой также считает, что текущий подход к регистрации иноагентов в России неэффективен и вызывает недоумение у населения. Он предлагает создать «библиотеку иноагентов», где будет храниться информация о причинах включения, спонсорах, бенефициарах и других объективных данных, чтобы раскрыть их вредоносную деятельность. Ранее также стало известно, что в Совете Федерации одобрили закон, позволяющий Минюсту РФ проводить внеплановые проверки иностранных агентов. Это будет осуществляться в случае, если иноагенты нарушают российское законодательство. Закон также запрещает любую государственную поддержку для иноагентов. В России необходимо ввести систему ранжирования иностранных агентов по степени их вины и возможного ущерба стране от их деятельности. С таким предложением выступил депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой. «Необходимо ввести шкалу ранжирования иноагентов по степени вины и возможного ущерба от их деятельности», — передает слова Лугового официальный сайт ЛДПР. Он добавил, что особо опасные и угрожающие суверенитету и безопасности страны персоны должны подвергаться строжайшей ответственности. Луговой также считает, что текущий подход к регистрации иноагентов в России неэффективен и вызывает недоумение у населения. Он предлагает создать «библиотеку иноагентов», где будет храниться информация о причинах включения, спонсорах, бенефициарах и других объективных данных, чтобы раскрыть их вредоносную деятельность. Ранее также стало известно, что в Совете Федерации одобрили закон, позволяющий Минюсту РФ проводить внеплановые проверки иностранных агентов. Это будет осуществляться в случае, если иноагенты нарушают российское законодательство. Закон также запрещает любую государственную поддержку для иноагентов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям