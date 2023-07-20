В Госдуме предложили ранжировать иноагентов «по степени вины»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Государственная Дума. Москва, госдума, государственная дума, депутаты
Особо опасные иноагенты должны подвергаться строгому наказанию, заявил Андрей Луговой Фото:

В России необходимо ввести систему ранжирования иностранных агентов по степени их вины и возможного ущерба стране от их деятельности. С таким предложением выступил депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой.

«Необходимо ввести шкалу ранжирования иноагентов по степени вины и возможного ущерба от их деятельности», — передает слова Лугового официальный сайт ЛДПР. Он добавил, что особо опасные и угрожающие суверенитету и безопасности страны персоны должны подвергаться строжайшей ответственности.

Луговой также считает, что текущий подход к регистрации иноагентов в России неэффективен и вызывает недоумение у населения. Он предлагает создать «библиотеку иноагентов», где будет храниться информация о причинах включения, спонсорах, бенефициарах и других объективных данных, чтобы раскрыть их вредоносную деятельность.

Ранее также стало известно, что в Совете Федерации одобрили закон, позволяющий Минюсту РФ проводить внеплановые проверки иностранных агентов. Это будет осуществляться в случае, если иноагенты нарушают российское законодательство. Закон также запрещает любую государственную поддержку для иноагентов.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России необходимо ввести систему ранжирования иностранных агентов по степени их вины и возможного ущерба стране от их деятельности. С таким предложением выступил депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой. «Необходимо ввести шкалу ранжирования иноагентов по степени вины и возможного ущерба от их деятельности», — передает слова Лугового официальный сайт ЛДПР. Он добавил, что особо опасные и угрожающие суверенитету и безопасности страны персоны должны подвергаться строжайшей ответственности. Луговой также считает, что текущий подход к регистрации иноагентов в России неэффективен и вызывает недоумение у населения. Он предлагает создать «библиотеку иноагентов», где будет храниться информация о причинах включения, спонсорах, бенефициарах и других объективных данных, чтобы раскрыть их вредоносную деятельность. Ранее также стало известно, что в Совете Федерации одобрили закон, позволяющий Минюсту РФ проводить внеплановые проверки иностранных агентов. Это будет осуществляться в случае, если иноагенты нарушают российское законодательство. Закон также запрещает любую государственную поддержку для иноагентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...