В Индии дали России добро на использование кассетных боеприпасов против Украины

Генерал-майор Сивач: РФ имеет право зеркально ответить на применение ВСУ кассетных снарядов

21 июля 2023 в 01:19 Размер текста - 17 +

РФ может в ответ использовать кассетные снаряды, если так сделает Киев, считает военный эксперт Фото: Lance Cpl. Lorenzo Ducato / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США неразумно предоставила кассетные снаряды Украине, поэтому Россия имеет полное право на ответные действия в случае, если Украина использует данные боезаряды. Об этом заявил экс-глава территориальной армии Индии, генерал-майор в отставке Ашвани Сивач. «То, что власти США предоставили Украине кассетные снаряды — не является разумным решением. Мы знаем, насколько они смертоносны. Поэтому РФ может ответить тем же, если Киев будет использовать такие боезаряды», — передает РИА Новости слова Сивача. По его словам, некоторые страны НАТО выступают против того, чтобы Украине передавали кассетные боеприпасы. Он считает, что такие бомбы сделают ситуацию более разрушительной. Сивач добавил, что власти Индии против поставок такого оружия на Украину. Однако официального комментария от индийских властей пока не было. «Индия считает, что диалог и дипломатия — это единственный способ положить конец конфликту», — отметил он. 20 июля Белый дом подтвердил, что Украина применила кассетные боеприпасы. Также там подтвердили, что американские кассетные боеприпасы были доставлены Киеву в течение последних семи дней.

США неразумно предоставила кассетные снаряды Украине, поэтому Россия имеет полное право на ответные действия в случае, если Украина использует данные боезаряды. Об этом заявил экс-глава территориальной армии Индии, генерал-майор в отставке Ашвани Сивач. «То, что власти США предоставили Украине кассетные снаряды — не является разумным решением. Мы знаем, насколько они смертоносны. Поэтому РФ может ответить тем же, если Киев будет использовать такие боезаряды», — передает РИА Новости слова Сивача. По его словам, некоторые страны НАТО выступают против того, чтобы Украине передавали кассетные боеприпасы. Он считает, что такие бомбы сделают ситуацию более разрушительной. Сивач добавил, что власти Индии против поставок такого оружия на Украину. Однако официального комментария от индийских властей пока не было. «Индия считает, что диалог и дипломатия — это единственный способ положить конец конфликту», — отметил он. 20 июля Белый дом подтвердил, что Украина применила кассетные боеприпасы. Также там подтвердили, что американские кассетные боеприпасы были доставлены Киеву в течение последних семи дней.