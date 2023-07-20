20 июля 2023

Путин наградил свердловских работников РЖД

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Путин присвоил им медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Фото:

Президент России Владимир Путин наградил двух свердловских работников Российской железной дороги (РЖД) и одного сотрудника ФГБУ науки Института физики металлов имени Михеева Уральского отделения РАН (ИФМ УрО РАН) медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

«Указом №538 наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени Галину Каменскую, Дмитрия Роммеля и Анатолия Ринкевича», — следует из документа. Указ подписан 20 июля.

Галина Каменская работает мастером дорожного Егоршинской дистанции инфраструктуры Свердловской дирекции. Дмитрий Роммель — осмотрщик-ремонтник вагонов пункта опробования станции Нижний Тагил эксплуатационного вагонного депо Смычка. Анатолий Ринкевич является главным научным сотрудником сектора ИФМ УрО РАН.

Ранее Путин награждал ректора Уральского федерального университета Виктора Кокшарова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. К тому же российский лидер отметил труды шестерых ученых из Свердловской области.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин наградил двух свердловских работников Российской железной дороги (РЖД) и одного сотрудника ФГБУ науки Института физики металлов имени Михеева Уральского отделения РАН (ИФМ УрО РАН) медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ. «Указом №538 наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени Галину Каменскую, Дмитрия Роммеля и Анатолия Ринкевича», — следует из документа. Указ подписан 20 июля. Галина Каменская работает мастером дорожного Егоршинской дистанции инфраструктуры Свердловской дирекции. Дмитрий Роммель — осмотрщик-ремонтник вагонов пункта опробования станции Нижний Тагил эксплуатационного вагонного депо Смычка. Анатолий Ринкевич является главным научным сотрудником сектора ИФМ УрО РАН. Ранее Путин награждал ректора Уральского федерального университета Виктора Кокшарова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. К тому же российский лидер отметил труды шестерых ученых из Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...