Путин наградил свердловских работников РЖД

Путин присвоил им медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин наградил двух свердловских работников Российской железной дороги (РЖД) и одного сотрудника ФГБУ науки Института физики металлов имени Михеева Уральского отделения РАН (ИФМ УрО РАН) медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

«Указом №538 наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени Галину Каменскую, Дмитрия Роммеля и Анатолия Ринкевича», — следует из документа . Указ подписан 20 июля.

Галина Каменская работает мастером дорожного Егоршинской дистанции инфраструктуры Свердловской дирекции. Дмитрий Роммель — осмотрщик-ремонтник вагонов пункта опробования станции Нижний Тагил эксплуатационного вагонного депо Смычка. Анатолий Ринкевич является главным научным сотрудником сектора ИФМ УрО РАН.

Ранее Путин награждал ректора Уральского федерального университета Виктора Кокшарова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. К тому же российский лидер отметил труды шестерых ученых из Свердловской области.