08 февраля 2023

Ювелиры показали колье за 2,5 млн рублей, которое выиграла свердловская чиновница: видео, фото

Сотрудница аппарата свердловского губернатора выиграла украшение с пламенным рубином 1,58 карат
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украшения и парфюм. Нижневартовск, колье, драгоценности, ювелирные изделия, шик, гламур, бриллианты, украшения
Многие участники розыгрыша мечтали выиграть роскошный приз (архивное фото) Фото:

В центре украшения, которое было разыграно в Екатеринбурге ювелирным домом Chamovskikh, сияет пламенный рубин в виде сердца 1,58 карат в окружении 38 бриллиантов. Об этом URA.RU рассказали представители бренда и показали видео колье стоимостью 2,5 миллиона рублей. Как ранее сообщало агентство, обладательницей драгоценности стала сотрудница аппарата свердловского губернатора Виктория Панова.

«Это колье из классической коллекции: в центре рубин 1,58 карат превосходных характеристик чистоты и цвета. Вокруг 38 бриллиантов общим весом 1,19 карат, золото 750 пробы. Украшение из классической коллекции может вписаться в любой образ — от делового до вечернего стиля. Оно подходит всем — и девушкам, и дамам», — рассказали в пресс-службе ювелирного дома Chamovskikh.

Организаторы объяснили, что выбрали для розыгрыша именно это рубиновое колье из-за его эффектности. Chamovskikh — известный международный бренд. Изделия этой компании имеются в ювелирных шкатулках Анны Нетребко, Филиппа Киркорова, Леонида Агутина и великой княгини Марии Владимировны Романовой.

Удача Виктории Пановой — чиновнице аппарата свердловского губернатора — улыбнулась на светском приеме, где среди прочих призов разыгрывалось рубиновое колье от ювелирного бренда. В конкурсе участвовали свердловчане, которые закупились в «Покровском пассаже» на сумму от 50 тысяч рублей или в магазине Chamovskikh на 200 тысяч рублей и более.

Романтическое колье в виде сердца подойдет к дневному и вечернему образу
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В центре украшения, которое было разыграно в Екатеринбурге ювелирным домом Chamovskikh, сияет пламенный рубин в виде сердца 1,58 карат в окружении 38 бриллиантов. Об этом URA.RU рассказали представители бренда и показали видео колье стоимостью 2,5 миллиона рублей. Как ранее сообщало агентство, обладательницей драгоценности стала сотрудница аппарата свердловского губернатора Виктория Панова. «Это колье из классической коллекции: в центре рубин 1,58 карат превосходных характеристик чистоты и цвета. Вокруг 38 бриллиантов общим весом 1,19 карат, золото 750 пробы. Украшение из классической коллекции может вписаться в любой образ — от делового до вечернего стиля. Оно подходит всем — и девушкам, и дамам», — рассказали в пресс-службе ювелирного дома Chamovskikh. Организаторы объяснили, что выбрали для розыгрыша именно это рубиновое колье из-за его эффектности. Chamovskikh — известный международный бренд. Изделия этой компании имеются в ювелирных шкатулках Анны Нетребко, Филиппа Киркорова, Леонида Агутина и великой княгини Марии Владимировны Романовой. Удача Виктории Пановой — чиновнице аппарата свердловского губернатора — улыбнулась на светском приеме, где среди прочих призов разыгрывалось рубиновое колье от ювелирного бренда. В конкурсе участвовали свердловчане, которые закупились в «Покровском пассаже» на сумму от 50 тысяч рублей или в магазине Chamovskikh на 200 тысяч рублей и более.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...