Ювелиры показали колье за 2,5 млн рублей, которое выиграла свердловская чиновница: видео, фото

Сотрудница аппарата свердловского губернатора выиграла украшение с пламенным рубином 1,58 карат

Многие участники розыгрыша мечтали выиграть роскошный приз (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В центре украшения, которое было разыграно в Екатеринбурге ювелирным домом Chamovskikh, сияет пламенный рубин в виде сердца 1,58 карат в окружении 38 бриллиантов. Об этом URA.RU рассказали представители бренда и показали видео колье стоимостью 2,5 миллиона рублей. Как ранее сообщало агентство, обладательницей драгоценности стала сотрудница аппарата свердловского губернатора Виктория Панова.

«Это колье из классической коллекции: в центре рубин 1,58 карат превосходных характеристик чистоты и цвета. Вокруг 38 бриллиантов общим весом 1,19 карат, золото 750 пробы. Украшение из классической коллекции может вписаться в любой образ — от делового до вечернего стиля. Оно подходит всем — и девушкам, и дамам», — рассказали в пресс-службе ювелирного дома Chamovskikh.

Организаторы объяснили, что выбрали для розыгрыша именно это рубиновое колье из-за его эффектности. Chamovskikh — известный международный бренд. Изделия этой компании имеются в ювелирных шкатулках Анны Нетребко, Филиппа Киркорова, Леонида Агутина и великой княгини Марии Владимировны Романовой.

Удача Виктории Пановой — чиновнице аппарата свердловского губернатора — улыбнулась на светском приеме, где среди прочих призов разыгрывалось рубиновое колье от ювелирного бренда. В конкурсе участвовали свердловчане, которые закупились в «Покровском пассаже» на сумму от 50 тысяч рублей или в магазине Chamovskikh на 200 тысяч рублей и более.

Романтическое колье в виде сердца подойдет к дневному и вечернему образу Фото: предоставлено Ювелирным домом Chamovskikh