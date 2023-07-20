В ЯНАО арестовали водителя, сбившего детей на пешеходном переходе

Водителя из Губкинского (ЯНАО), допустившего 17 июля наезд на детей на пешеходном переходе, взяли под стражу. Меру пресечения избрал суд, сообщает пресс-служба окружного управления СК РФ.
«В Губкинском мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.
Он обвиняется по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью». Установлено, что водитель управлял автомобилем, будучи лишенным водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он привлекался к административной и уголовной ответственности за вождение в пьяном виде. Дело взято на личный контроль начальником управления СКР по ЯНАО Андреем Егоровым.
Ранее URA.RU рассказало, что 17 июля в Губкинском водитель сбил двух детей, переходящих дорогу по пешеходному переходу. Прокуратура ЯНАО проводит проверку в отношении нарушителя правил дорожного движения.
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