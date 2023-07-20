20 июля 2023
19 июля 2023

В ЯНАО арестовали водителя, сбившего детей на пешеходном переходе

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Игорю Азархину, первому замглавы Сосновского района Челябинской области. Челябинск, спецсредства, арест, наручники
В Губкинском взяли под стражу водителя, сбившего детей на пешеходном переходе Фото:

Водителя из Губкинского (ЯНАО), допустившего 17 июля наезд на детей на пешеходном переходе, взяли под стражу. Меру пресечения избрал суд, сообщает пресс-служба окружного управления СК РФ.

«В Губкинском мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

Он обвиняется по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью». Установлено, что водитель управлял автомобилем, будучи лишенным водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он привлекался к административной и уголовной ответственности за вождение в пьяном виде. Дело взято на личный контроль начальником управления СКР по ЯНАО Андреем Егоровым.

Ранее URA.RU рассказало, что 17 июля в Губкинском водитель сбил двух детей, переходящих дорогу по пешеходному переходу. Прокуратура ЯНАО проводит проверку в отношении нарушителя правил дорожного движения.

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Водителя из Губкинского (ЯНАО), допустившего 17 июля наезд на детей на пешеходном переходе, взяли под стражу. Меру пресечения избрал суд, сообщает пресс-служба окружного управления СК РФ. «В Губкинском мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Он обвиняется по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью». Установлено, что водитель управлял автомобилем, будучи лишенным водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он привлекался к административной и уголовной ответственности за вождение в пьяном виде. Дело взято на личный контроль начальником управления СКР по ЯНАО Андреем Егоровым. Ранее URA.RU рассказало, что 17 июля в Губкинском водитель сбил двух детей, переходящих дорогу по пешеходному переходу. Прокуратура ЯНАО проводит проверку в отношении нарушителя правил дорожного движения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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