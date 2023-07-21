Тюменку поймали с наркотиками, которые она собрала на кладбищах Москвы

21 июля 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

Тайники с наркотиками находились на кладбищах Москвы и Московской области Фото: Анна Майорова © URA.RU Жительницу Тюмени задержали при перевозке наркотиков, которые она забрала из тайников, расположенных на кладбищах Москвы и Московской области. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. «В феврале 2023 года контролер, находящийся в преступном сговоре с женщиной, приобрел запрещенное вещество — мефедрон, общей массой не менее 24 кг 304,62 грамма, что является крупным размером, и хранил его в тайниках, оборудованных на территории кладбищ в г. Москве, г. Химки, и г. Домодедово Московской области. В конце февраля на ее телефон пришло сообщение с заданием, что нужно забрать наркотик из кладбищенских тайников и доставить на территорию г. Новосибирска», — указано на официальном сайте Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там добавили, что жительница Тюмени забрала наркотики из тайников и со знакомым таксистом повезла их в сторону Новосибирска. 2 марта автомобиль, в котором она находилась, был остановлен сотрудниками ГИБДД по Тюменской области. Во время досмотра силовики нашли сумки с наркотиками. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ — незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительницу Тюмени задержали при перевозке наркотиков, которые она забрала из тайников, расположенных на кладбищах Москвы и Московской области. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. «В феврале 2023 года контролер, находящийся в преступном сговоре с женщиной, приобрел запрещенное вещество — мефедрон, общей массой не менее 24 кг 304,62 грамма, что является крупным размером, и хранил его в тайниках, оборудованных на территории кладбищ в г. Москве, г. Химки, и г. Домодедово Московской области. В конце февраля на ее телефон пришло сообщение с заданием, что нужно забрать наркотик из кладбищенских тайников и доставить на территорию г. Новосибирска», — указано на официальном сайте Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там добавили, что жительница Тюмени забрала наркотики из тайников и со знакомым таксистом повезла их в сторону Новосибирска. 2 марта автомобиль, в котором она находилась, был остановлен сотрудниками ГИБДД по Тюменской области. Во время досмотра силовики нашли сумки с наркотиками. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ — незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.