Тюменку поймали с наркотиками, которые она собрала на кладбищах Москвы

Жительницу Тюмени задержали при перевозке наркотиков, которые она забрала из тайников, расположенных на кладбищах Москвы и Московской области. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.
«В феврале 2023 года контролер, находящийся в преступном сговоре с женщиной, приобрел запрещенное вещество — мефедрон, общей массой не менее 24 кг 304,62 грамма, что является крупным размером, и хранил его в тайниках, оборудованных на территории кладбищ в г. Москве, г. Химки, и г. Домодедово Московской области. В конце февраля на ее телефон пришло сообщение с заданием, что нужно забрать наркотик из кладбищенских тайников и доставить на территорию г. Новосибирска», — указано на официальном сайте Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.
Там добавили, что жительница Тюмени забрала наркотики из тайников и со знакомым таксистом повезла их в сторону Новосибирска. 2 марта автомобиль, в котором она находилась, был остановлен сотрудниками ГИБДД по Тюменской области. Во время досмотра силовики нашли сумки с наркотиками.
Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ — незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.