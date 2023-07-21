Новак: правительство РФ прорабатывает варианты стабилизации биржевых цен на бензин

21 июля 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

В РФ решают проблему с биржевыми ценами на бензин, сказал Александр Новак Фото: Денис Моргунов © URA.RU Правительство России начали прорабатывать меры, направленные на стабилизацию биржевых цен на бензин. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. «У нас есть определенные предложения [мероприятий для стабилизации стоимости бензина]. Я на днях проводил совещание (по проблемам топливного рынка — прим. URA.RU) и поручил до пятницы проработать кое-какие вопросы. Будем в пятницу еще обсуждать», — сказал Александр Новак в ходе общения с прессой. Его слова приводит «Интерфакс». Вице-премьер подчеркнул, если появятся какие-либо решения, их обязательно озвучат. Он уточнил, что в правительстве не рассматривают вариант с заградительной пошлиной на топливо. По его словам, Россия уходила от этого, и было бы неправильно к такой мере возвращаться. Ранее руководитель Аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в беседе с URA.RU заявил, что цены на бензин в РФ растут по максимальной планке. Кроме того, он сказал, что на динамике цен сказывается ослабление курса рубля.

Правительство России начали прорабатывать меры, направленные на стабилизацию биржевых цен на бензин. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. «У нас есть определенные предложения [мероприятий для стабилизации стоимости бензина]. Я на днях проводил совещание (по проблемам топливного рынка — прим. URA.RU) и поручил до пятницы проработать кое-какие вопросы. Будем в пятницу еще обсуждать», — сказал Александр Новак в ходе общения с прессой. Его слова приводит «Интерфакс». Вице-премьер подчеркнул, если появятся какие-либо решения, их обязательно озвучат. Он уточнил, что в правительстве не рассматривают вариант с заградительной пошлиной на топливо. По его словам, Россия уходила от этого, и было бы неправильно к такой мере возвращаться. Ранее руководитель Аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в беседе с URA.RU заявил, что цены на бензин в РФ растут по максимальной планке. Кроме того, он сказал, что на динамике цен сказывается ослабление курса рубля.