Новак: правительство РФ прорабатывает варианты стабилизации биржевых цен на бензин

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В РФ решают проблему с биржевыми ценами на бензин, сказал Александр Новак Фото:

Правительство России начали прорабатывать меры, направленные на стабилизацию биржевых цен на бензин. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«У нас есть определенные предложения [мероприятий для стабилизации стоимости бензина]. Я на днях проводил совещание (по проблемам топливного рынка — прим. URA.RU) и поручил до пятницы проработать кое-какие вопросы. Будем в пятницу еще обсуждать», — сказал Александр Новак в ходе общения с прессой. Его слова приводит «Интерфакс». Вице-премьер подчеркнул, если появятся какие-либо решения, их обязательно озвучат.

Он уточнил, что в правительстве не рассматривают вариант с заградительной пошлиной на топливо. По его словам, Россия уходила от этого, и было бы неправильно к такой мере возвращаться.

Ранее руководитель Аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в беседе с URA.RU заявил, что цены на бензин в РФ растут по максимальной планке. Кроме того, он сказал, что на динамике цен сказывается ослабление курса рубля.

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Правительство России начали прорабатывать меры, направленные на стабилизацию биржевых цен на бензин. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. «У нас есть определенные предложения [мероприятий для стабилизации стоимости бензина]. Я на днях проводил совещание (по проблемам топливного рынка — прим. URA.RU) и поручил до пятницы проработать кое-какие вопросы. Будем в пятницу еще обсуждать», — сказал Александр Новак в ходе общения с прессой. Его слова приводит «Интерфакс». Вице-премьер подчеркнул, если появятся какие-либо решения, их обязательно озвучат. Он уточнил, что в правительстве не рассматривают вариант с заградительной пошлиной на топливо. По его словам, Россия уходила от этого, и было бы неправильно к такой мере возвращаться. Ранее руководитель Аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в беседе с URA.RU заявил, что цены на бензин в РФ растут по максимальной планке. Кроме того, он сказал, что на динамике цен сказывается ослабление курса рубля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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