Курганский губернатор Шумков попросил закончить работы в горсаду в срок

Шумков попросил закончить работы в горсаду в срок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к чиновникам из-за стройки городского сада в Макушино. Глава региона попросил выполнить ремонтные работы в срок. Об этом Шумков сообщил в своем telegram-канале.

«К сентябрю в Макушино строители обещают закончить благоустройство городского сада. Попросил работу сделать не только в сроки, но и на совесть. Она всегда будет на виду и должна долгие годы нести добрую энергию землякам», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)».

Сообщается, что в городском саду в Макушино появится сцена для уличных выступлений, ротонда (садовый павильон с куполообразной крышей и обязательно с колоннами, — прим. URA.RU), а также дорожки с тротуарной плиткой. Со слов Шумкова, также будут установлены фонари.

Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор Шумков поручил чиновникам контролировать ремонт школ. Глава региона также порекомендовал властям округа чаще бывать на объектах, на которых идут работы.

В Макушино облагораживают городской сад Фото: telegram-канал «силаVправде (V. Шумков)»