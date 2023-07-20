В выходные в ЯНАО пойдут дожди, но сохранится жаркая погода

На территории ЯНАО в субботу и воскресенье 22—23 июля сохранится жаркая погода, дневная температура воздуха будет колебаться в пределах 24-27 градусов. Сильные дожди ожидаются в Салехарде и Надыме, в остальных городах и районах высока вероятность небольших осадков, сообщает сервис Gismeteo.
«В Салехарде дождь начнется в пятницу вечером, сильные дожди будут идти все выходные, в воскресенье ожидаются грозы. В Надыме осадки пойдут в субботу, во второй половине дня, дождь не прекратится и в воскресенье», — сообщают на платформе Gismeteo.
В остальных городах и районах осадки наиболее вероятны 22 июля. Также, возможно усиление ветра до 17 метров в секунду.
Ранее URA.RU рассказало, что специалисты Gismeteo говорили о жаркой погоде на Ямале до конца рабочей недели. При этом, сильных осадков не ожидалось.
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