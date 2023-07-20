20 июля 2023
19 июля 2023

В выходные в ЯНАО пойдут дожди, но сохранится жаркая погода

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь в Екатеринбурге. Екатеринбург, дождливая погода, дождь в городе
В выходные 22—23 июля сильные дожди ожидаются в Салехарде и Надыме Фото:

На территории ЯНАО в субботу и воскресенье 22—23 июля сохранится жаркая погода, дневная температура воздуха будет колебаться в пределах 24-27 градусов. Сильные дожди ожидаются в Салехарде и Надыме, в остальных городах и районах высока вероятность небольших осадков, сообщает сервис Gismeteo.

«В Салехарде дождь начнется в пятницу вечером, сильные дожди будут идти все выходные, в воскресенье ожидаются грозы. В Надыме осадки пойдут в субботу, во второй половине дня, дождь не прекратится и в воскресенье», — сообщают на платформе Gismeteo.

В остальных городах и районах осадки наиболее вероятны 22 июля. Также, возможно усиление ветра до 17 метров в секунду.

Ранее URA.RU рассказало, что специалисты Gismeteo говорили о жаркой погоде на Ямале до конца рабочей недели. При этом, сильных осадков не ожидалось.

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На территории ЯНАО в субботу и воскресенье 22—23 июля сохранится жаркая погода, дневная температура воздуха будет колебаться в пределах 24-27 градусов. Сильные дожди ожидаются в Салехарде и Надыме, в остальных городах и районах высока вероятность небольших осадков, сообщает сервис Gismeteo. «В Салехарде дождь начнется в пятницу вечером, сильные дожди будут идти все выходные, в воскресенье ожидаются грозы. В Надыме осадки пойдут в субботу, во второй половине дня, дождь не прекратится и в воскресенье», — сообщают на платформе Gismeteo. В остальных городах и районах осадки наиболее вероятны 22 июля. Также, возможно усиление ветра до 17 метров в секунду. Ранее URA.RU рассказало, что специалисты Gismeteo говорили о жаркой погоде на Ямале до конца рабочей недели. При этом, сильных осадков не ожидалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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