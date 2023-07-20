В выходные в ЯНАО пойдут дожди, но сохранится жаркая погода

21 июля 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

В выходные 22—23 июля сильные дожди ожидаются в Салехарде и Надыме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На территории ЯНАО в субботу и воскресенье 22—23 июля сохранится жаркая погода, дневная температура воздуха будет колебаться в пределах 24-27 градусов. Сильные дожди ожидаются в Салехарде и Надыме, в остальных городах и районах высока вероятность небольших осадков, сообщает сервис Gismeteo. «В Салехарде дождь начнется в пятницу вечером, сильные дожди будут идти все выходные, в воскресенье ожидаются грозы. В Надыме осадки пойдут в субботу, во второй половине дня, дождь не прекратится и в воскресенье», — сообщают на платформе Gismeteo. В остальных городах и районах осадки наиболее вероятны 22 июля. Также, возможно усиление ветра до 17 метров в секунду. Ранее URA.RU рассказало, что специалисты Gismeteo говорили о жаркой погоде на Ямале до конца рабочей недели. При этом, сильных осадков не ожидалось.

На территории ЯНАО в субботу и воскресенье 22—23 июля сохранится жаркая погода, дневная температура воздуха будет колебаться в пределах 24-27 градусов. Сильные дожди ожидаются в Салехарде и Надыме, в остальных городах и районах высока вероятность небольших осадков, сообщает сервис Gismeteo. «В Салехарде дождь начнется в пятницу вечером, сильные дожди будут идти все выходные, в воскресенье ожидаются грозы. В Надыме осадки пойдут в субботу, во второй половине дня, дождь не прекратится и в воскресенье», — сообщают на платформе Gismeteo. В остальных городах и районах осадки наиболее вероятны 22 июля. Также, возможно усиление ветра до 17 метров в секунду. Ранее URA.RU рассказало, что специалисты Gismeteo говорили о жаркой погоде на Ямале до конца рабочей недели. При этом, сильных осадков не ожидалось.