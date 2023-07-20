В ЯНАО не могут начать ремонт дороги до Губкинского из-за жалоб на подрядчика Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В ЯНАО не могут приступить к ремонту участка трассы Сургут — Салехард от границ округа до Губкинского из-за жалоб в федеральную антимонопольную службу (ФАС) на подрядчика. Информация о жалобах содержится в карточке на портале «Госзакупки».

«Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Сургут — Салехард, участок: граница Ямало-Ненецкого автономного округа — Губкинский. Начальная цена контракта 1 миллиард 399 миллионов 873 тысячи 818 рублей. Определение подрядчика приостановлено по жалобе», — сообщается в карточке контракта на портале «Госзакупки».

Жалоба в ФАС была подана со стороны ООО «Строительно-сервисная компания» и находится на рассмотрении. Из реестра жалоб следует, что это уже третья попытка повлиять на определение поставщика. Первая жалоба от ООО «Регион Групп» признана необоснованной, вторая — от АО «Ханты-Мансийскдорстрой» учтена при определении поставщика и требует от предприятия опыт исполнения работ по строительству, реконструкции автомобильной дороги на сумму не менее чем почти 280 миллиардов рублей. Третья жалоба находится на рассмотрении в ФАС.

Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Ответ ожидается.