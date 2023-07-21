В США раскрыли, как Россия отключила главное украинское оружие

Военный аналитик Гэди: российские ПВО и ПРО повлияла на эффективность HIMARS
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Эшелонированная ПРО и ПВО России «приглушила» HIMARS, заявил Франк-Штефан Гэди Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные использовали мощные системы радиоэлектронной борьбы для «приглушения» украинских реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом рассказал американский военный эксперт Франк-Штефан Гэди.

«Эшелонированная комплексная противовоздушная и противоракетная российская оборона, похоже, оказала влияние на эффективность ракет HIMARS», — передает слова Гэди портал War Zone. Он также отметил, что высокоточные дальнобойные системы ATACMS, работающие по аналогичному принципу, также могут быть подвержены влиянию этой российской обороны. Гэди заключил, что это следует учесть при планировании новых поставок высокоточных боеприпасов большой дальности на Украину.

Ранее стало известно, что, благодаря системе противовоздушной обороны, было перехвачено 11 реактивных снарядов HIMARS, а также сбито 14 беспилотников ВСУ. Глава Минобороны Украины Алексей Резников также заявил, что ВС РФ успешно справляются с ракетами HIMARS благодаря системам радиоэлектронной борьбы, способным подавлять снаряды с GPS-наведением.

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Российские военные использовали мощные системы радиоэлектронной борьбы для «приглушения» украинских реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом рассказал американский военный эксперт Франк-Штефан Гэди. «Эшелонированная комплексная противовоздушная и противоракетная российская оборона, похоже, оказала влияние на эффективность ракет HIMARS», — передает слова Гэди портал War Zone. Он также отметил, что высокоточные дальнобойные системы ATACMS, работающие по аналогичному принципу, также могут быть подвержены влиянию этой российской обороны. Гэди заключил, что это следует учесть при планировании новых поставок высокоточных боеприпасов большой дальности на Украину. Ранее стало известно, что, благодаря системе противовоздушной обороны, было перехвачено 11 реактивных снарядов HIMARS, а также сбито 14 беспилотников ВСУ. Глава Минобороны Украины Алексей Резников также заявил, что ВС РФ успешно справляются с ракетами HIMARS благодаря системам радиоэлектронной борьбы, способным подавлять снаряды с GPS-наведением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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