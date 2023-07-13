ВС РФ за сутки сбили 11 снарядов HIMARS

ВС РФ перехватили 11 ракет HIMARS, сообщили в Минобороны РФ
За последние сутки, благодаря системе противовоздушной обороны (ПВО), ВС РФ было перехвачено 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом стало известно в ходе брифинга Минобороны РФ.
«Средствами ПВО за сутки перехвачено 11 реактивных снарядов РСЗО HIMARS», —
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что ВС РФ позволяет успешно справляться с ракетами HIMARS системы радиоэлектронной борьбы. Они способны подавлять ракеты и другие боеприпасы с GPS-наведением.
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