ВС РФ за сутки сбили 11 снарядов HIMARS

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Вооруженные силы РФ. stock, пво, панцирь, stock
ВС РФ перехватили 11 ракет HIMARS, сообщили в Минобороны РФ Фото:

За последние сутки, благодаря системе противовоздушной обороны (ПВО), ВС РФ было перехвачено 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом стало известно в ходе брифинга Минобороны РФ.

«Средствами ПВО за сутки перехвачено 11 реактивных снарядов РСЗО HIMARS», — сообщает telegram-канал Минобороны. Там добавили, что также было сбито 14 беспилотников ВСУ.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что ВС РФ позволяет успешно справляться с ракетами HIMARS системы радиоэлектронной борьбы. Они способны подавлять ракеты и другие боеприпасы с GPS-наведением.

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За последние сутки, благодаря системе противовоздушной обороны (ПВО), ВС РФ было перехвачено 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом стало известно в ходе брифинга Минобороны РФ. «Средствами ПВО за сутки перехвачено 11 реактивных снарядов РСЗО HIMARS», — сообщает telegram-канал Минобороны. Там добавили, что также было сбито 14 беспилотников ВСУ. Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что ВС РФ позволяет успешно справляться с ракетами HIMARS системы радиоэлектронной борьбы. Они способны подавлять ракеты и другие боеприпасы с GPS-наведением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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