В ООН заявили о важности сохранения зерновой сделки

ООН будет добиваться возобновления зерновой сделки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Посевная. Поселок Глинки. Курган, посевная, полевые работы, сельхозтехника, трактор джон дир, john deere, камаз с пшеницей, засыпка зерна, сельское хозяйство
ООН будет добиваться продолжения зерновой сделки, отметил Мартин Гриффитс Фото:
новость из сюжета
Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Сельскохозяйственный экспорт из России и Украины сохраняет свою важность и ООН будет добиваться возобновления зерновой сделки. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс.

«Сельхозэкспорт из России и с Украины по-прежнему жизненно важен, ООН будет добиваться его возобновления», — подчеркнул Мартин Гриффитс во время заседания Совбеза ООН. Его трансляцию проводит Ruptly.

Россия вышла из зерновой сделки 17 июля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что страна готова будет вернуться в сделку сразу же, как будут выполнены российские договоренности со стороны Запада. В МИД РФ подчеркнули, что несмотря на уход из сделки, Москва будет помогать голодающим странам.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сельскохозяйственный экспорт из России и Украины сохраняет свою важность и ООН будет добиваться возобновления зерновой сделки. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс. «Сельхозэкспорт из России и с Украины по-прежнему жизненно важен, ООН будет добиваться его возобновления», — подчеркнул Мартин Гриффитс во время заседания Совбеза ООН. Его трансляцию проводит Ruptly. Россия вышла из зерновой сделки 17 июля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что страна готова будет вернуться в сделку сразу же, как будут выполнены российские договоренности со стороны Запада. В МИД РФ подчеркнули, что несмотря на уход из сделки, Москва будет помогать голодающим странам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...