В ООН заявили о важности сохранения зерновой сделки

Сельскохозяйственный экспорт из России и Украины сохраняет свою важность и ООН будет добиваться возобновления зерновой сделки. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс.
«Сельхозэкспорт из России и с Украины по-прежнему жизненно важен, ООН будет добиваться его возобновления», — подчеркнул Мартин Гриффитс во время заседания Совбеза ООН. Его трансляцию
Россия вышла из зерновой сделки 17 июля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что страна готова будет вернуться в сделку сразу же, как будут выполнены российские договоренности со стороны Запада. В МИД РФ подчеркнули, что несмотря на уход из сделки, Москва будет помогать голодающим странам.
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