Белый дом: США готовы идти на риски ради новых поставок оружия для ВСУ

22 июля 2023 в 00:31 Размер текста - 17 +

НАТО учитывают реакцию Москвы на решения о поставке оружия ВСУ Фото: Official White House / Erin Scott Америка вместе с другими членами НАТО согласны рисковать, оказывая военную помощь Украине. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. «Мы готовы и будем готовы брать на себя риски в вопросе оказания помощи Украине», — сказал Салливан на организованном Аспенским институтом форуме. Он также добавил, что все члены североатлантического альянса, в том числе и Белый дом, стараются предусмотреть реакцию России на такие решения. Ранее сообщалось, что советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что ВСУ в рамках контрнаступления несет большие потери. Это заявление было сделано в ходе Аспенского форума по безопасности.

Америка вместе с другими членами НАТО согласны рисковать, оказывая военную помощь Украине. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. «Мы готовы и будем готовы брать на себя риски в вопросе оказания помощи Украине», — сказал Салливан на организованном Аспенским институтом форуме. Он также добавил, что все члены североатлантического альянса, в том числе и Белый дом, стараются предусмотреть реакцию России на такие решения. Ранее сообщалось, что советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что ВСУ в рамках контрнаступления несет большие потери. Это заявление было сделано в ходе Аспенского форума по безопасности.