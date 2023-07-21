21 июля 2023

Белый дом: США готовы идти на риски ради новых поставок оружия для ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, stock, Джейк Салливан
НАТО учитывают реакцию Москвы на решения о поставке оружия ВСУ Фото:

Америка вместе с другими членами НАТО согласны рисковать, оказывая военную помощь Украине. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Мы готовы и будем готовы брать на себя риски в вопросе оказания помощи Украине», — сказал Салливан на организованном Аспенским институтом форуме. Он также добавил, что все члены североатлантического альянса, в том числе и Белый дом, стараются предусмотреть реакцию России на такие решения.

Ранее сообщалось, что советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что ВСУ в рамках контрнаступления несет большие потери. Это заявление было сделано в ходе Аспенского форума по безопасности.

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Америка вместе с другими членами НАТО согласны рисковать, оказывая военную помощь Украине. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. «Мы готовы и будем готовы брать на себя риски в вопросе оказания помощи Украине», — сказал Салливан на организованном Аспенским институтом форуме. Он также добавил, что все члены североатлантического альянса, в том числе и Белый дом, стараются предусмотреть реакцию России на такие решения. Ранее сообщалось, что советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что ВСУ в рамках контрнаступления несет большие потери. Это заявление было сделано в ходе Аспенского форума по безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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