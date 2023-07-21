21 июля 2023

Советник Аксенова опубликовал алгоритм действий на Крымском мосту в случае тревоги. Инфографика

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В случае тревоги на Крымском мосту необходимо не паниковать Фото:
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Взрыв на Крымском мосту

Советник главы Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков опубликовал алгоритм поведения на Крымском мосту в случае тревоги. Информация об этом опубликована в telegram-канале политика.

«Алгоритмы действий если вы на Крымском мосту и объявлен сигнал тревога», — сообщил Крючков в своем telegram-канале «Крючков Z». Заметка проиллюстрирована слайдами, в которых рекомендуют не поддаваться панике, в случае сигнала тревоги, не покидать машину, не снимать и не выкладывать в интернет происходящее.

Теракт на Крымском мосту произошел ночью 17 июля. В результате было повреждено дорожное полотно. Власти Крыма сочли действия Украины актом терроризма. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, на данный момент все центральные объекты, которые служат для обеспечивания жизнедеятельность полуострова, «максимально защищены», территории ничто не угрожает.

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Советник главы Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков опубликовал алгоритм поведения на Крымском мосту в случае тревоги. Информация об этом опубликована в telegram-канале политика. «Алгоритмы действий если вы на Крымском мосту и объявлен сигнал тревога», — сообщил Крючков в своем telegram-канале «Крючков Z». Заметка проиллюстрирована слайдами, в которых рекомендуют не поддаваться панике, в случае сигнала тревоги, не покидать машину, не снимать и не выкладывать в интернет происходящее. Теракт на Крымском мосту произошел ночью 17 июля. В результате было повреждено дорожное полотно. Власти Крыма сочли действия Украины актом терроризма. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, на данный момент все центральные объекты, которые служат для обеспечивания жизнедеятельность полуострова, «максимально защищены», территории ничто не угрожает.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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