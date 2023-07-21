МВД зафиксировало рост преступности среди мигрантов в России 22 июля 2023 в 03:43 Размер текста - 17 + За полгода МВД зафиксировало более 22 тысяч преступлений, совершенных мигрантами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России растет количество преступлений, совершенных мигрантами за первое полугодие 2023 года. Об этом сказано в статистических материалах Министерства внутренних дел РФ. «Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 22,4 тысячи преступлений. Это на 6,3% больше, чем за аналогичный период с января по июль 2022 года», — приводит ТАСС статистику МВД. Ранее президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов заявил, что причиной роста преступности среди мигрантов является распространение незаконного наркобизнеса в России. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин подчеркнул, что преступления мигранты совершают из-за низкого уровня образованности и отсутствия постоянного источника дохода. В России растет количество преступлений, совершенных мигрантами за первое полугодие 2023 года. Об этом сказано в статистических материалах Министерства внутренних дел РФ. «Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 22,4 тысячи преступлений. Это на 6,3% больше, чем за аналогичный период с января по июль 2022 года», — приводит ТАСС статистику МВД. Ранее президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов заявил, что причиной роста преступности среди мигрантов является распространение незаконного наркобизнеса в России. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин подчеркнул, что преступления мигранты совершают из-за низкого уровня образованности и отсутствия постоянного источника дохода. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям