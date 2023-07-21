21 июля 2023

МВД зафиксировало рост преступности среди мигрантов в России

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Заседание ЕГД. Екатеринбург, полиция, подполковник полиции, мвд россии
За полгода МВД зафиксировало более 22 тысяч преступлений, совершенных мигрантами Фото:

В России растет количество преступлений, совершенных мигрантами за первое полугодие 2023 года. Об этом сказано в статистических материалах Министерства внутренних дел РФ.

«Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 22,4 тысячи преступлений. Это на 6,3% больше, чем за аналогичный период с января по июль 2022 года», — приводит ТАСС статистику МВД.

Ранее президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов заявил, что причиной роста преступности среди мигрантов является распространение незаконного наркобизнеса в России. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин подчеркнул, что преступления мигранты совершают из-за низкого уровня образованности и отсутствия постоянного источника дохода.

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В России растет количество преступлений, совершенных мигрантами за первое полугодие 2023 года. Об этом сказано в статистических материалах Министерства внутренних дел РФ. «Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 22,4 тысячи преступлений. Это на 6,3% больше, чем за аналогичный период с января по июль 2022 года», — приводит ТАСС статистику МВД. Ранее президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов заявил, что причиной роста преступности среди мигрантов является распространение незаконного наркобизнеса в России. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин подчеркнул, что преступления мигранты совершают из-за низкого уровня образованности и отсутствия постоянного источника дохода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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