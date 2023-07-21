Большинство жителей ЯНАО против продажи алкоголя и сигарет по биометрии

22 июля 2023 в 07:51 Размер текста - 17 +

Только 23% жителей ЯНАО готовы сдать биометрию для покупки алкоголя Фото: Денис Моргунов © URA.RU Большая часть жителей Ямало-Ненецкого автономного округа не готовы сдать биометрические данные для покупки алкоголя и сигарет. Результатами исследования с URA.RU поделились аналитики агентства SuperJob. «Сдать свои биометрические данные, чтобы покупать алкоголь, не доставая паспорт, пока согласен только каждый четвертый житель ЯНАО — 23%, тогда как против выступают 67%. Сдать биометрию ради покупки табака горожане готовы чуть чаще — 26%. Против выступают 57% опрошенных», — приводит данные опроса агентство. Уточняется, что исследование проводилось в связи с инициативой крупных торговых сетей о сборе биометрических данных для подтверждения возраста покупателей алкогольной и табачной продукции. Та часть населения, которая согласна предоставить свою биометрию, обосновала свой ответ тем, что данная мера позволит предотвратить продажу алкоголя и табака лицам, не достигшим совершеннолетия. Жители ЯНАО, которые выступили против, объяснили свой ответ тем, что опасаются за сохранность своих биометрических данных. Ранее сообщалось, что абсолютное большинство жителей ЯНАО выступили за инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, чтобы пересадить депутатов с иномарок на автомобили отечественного производства. На основании исследования аналитиков, 76% ямальцев хотели бы видеть чиновников за рулем русских машин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Большая часть жителей Ямало-Ненецкого автономного округа не готовы сдать биометрические данные для покупки алкоголя и сигарет. Результатами исследования с URA.RU поделились аналитики агентства SuperJob. «Сдать свои биометрические данные, чтобы покупать алкоголь, не доставая паспорт, пока согласен только каждый четвертый житель ЯНАО — 23%, тогда как против выступают 67%. Сдать биометрию ради покупки табака горожане готовы чуть чаще — 26%. Против выступают 57% опрошенных», — приводит данные опроса агентство. Уточняется, что исследование проводилось в связи с инициативой крупных торговых сетей о сборе биометрических данных для подтверждения возраста покупателей алкогольной и табачной продукции. Та часть населения, которая согласна предоставить свою биометрию, обосновала свой ответ тем, что данная мера позволит предотвратить продажу алкоголя и табака лицам, не достигшим совершеннолетия. Жители ЯНАО, которые выступили против, объяснили свой ответ тем, что опасаются за сохранность своих биометрических данных. Ранее сообщалось, что абсолютное большинство жителей ЯНАО выступили за инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, чтобы пересадить депутатов с иномарок на автомобили отечественного производства. На основании исследования аналитиков, 76% ямальцев хотели бы видеть чиновников за рулем русских машин.