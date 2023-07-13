13 июля 2023
12 июля 2023

Жители ЯНАО хотят, чтобы депутаты сменили иномарки на отечественные автомобили

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальцы массово поддержали инициативу Володина о пересадке чиновников с иномарок Фото:

Большинство жителей ЯНАО поддержали инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина о пересадке депутатов с иномарок на отечественные автомобили. Данное решение поддержали 76 процентов ямальцев, сообщается в исследовании агентства SuperJob.

«Большинство жителей ЯНАО поддержали инициативу спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина. За то, чтобы депутаты пересели на российские автомобили, проголосовало 76 процентов ямальцев», — приводит данные опроса агентство SuperJob.

Владельцы иномарок проявили большую активность, чем владельцы отечественных марок автомобилей. Также охотнее голосовали ямальцы старшего возраста, чем лица до 35 лет.

Ранее URA.RU рассказало, что согласно исследованию сервиса, большинство ямальцев считают, что деньги лучше хранить в рублях. По информации компании, в устойчивости рубля уверены представители старшего поколения.

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Большинство жителей ЯНАО поддержали инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина о пересадке депутатов с иномарок на отечественные автомобили. Данное решение поддержали 76 процентов ямальцев, сообщается в исследовании агентства SuperJob. «Большинство жителей ЯНАО поддержали инициативу спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина. За то, чтобы депутаты пересели на российские автомобили, проголосовало 76 процентов ямальцев», — приводит данные опроса агентство SuperJob. Владельцы иномарок проявили большую активность, чем владельцы отечественных марок автомобилей. Также охотнее голосовали ямальцы старшего возраста, чем лица до 35 лет. Ранее URA.RU рассказало, что согласно исследованию сервиса, большинство ямальцев считают, что деньги лучше хранить в рублях. По информации компании, в устойчивости рубля уверены представители старшего поколения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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