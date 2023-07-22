Шеф-повар Ивлев похвалил екатеринбургский майонез ЕЖК на фестивале «Да, шеф!»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Гастрономический фестиваль «Да, шеф!». Екатеринбург, орлов алексей, ивлев константин
Константин Ивлев (справа) на фестивале «Да, шеф!» пообщался с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым Фото:

Шеф-повар Константин Ивлев похвалил майонез ЕЖК (Екатеринбургский «Жировой Комбинат») и признался, что возит его с собой в Москву из Екатеринбурга. Об этом он заявил на фестивале «Да, шеф!», его слова передает журналист URA.RU.

«Одно из моих любимых блюд — это яйцо под майонезом. Конечно, майонез ЕЖК офигенный! Уезжая из Екатеринбурга я забираю его с собой», — признался Ивлев.

По словам Ивлева, самая вкусная еда — жирная. «Нужно просто не переедать», — отметил он, заявив, что любит майонез.

Константин Ивлев приезжал в Екатеринбург 22 июля на фестиваль «Да, шеф!». В уральскую столицу вместе с ним приезжала супруга, которая была ведущей. Ивлев также признался, что считает Олега Ананьева любимым ресторатором в Екатеринбурге. К тому же он объяснил критику кулинарных навыков Юлии Высоцкой ошибкой шеф-редактора шоу «Едим дома».

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Шеф-повар Константин Ивлев похвалил майонез ЕЖК (Екатеринбургский «Жировой Комбинат») и признался, что возит его с собой в Москву из Екатеринбурга. Об этом он заявил на фестивале «Да, шеф!», его слова передает журналист URA.RU. «Одно из моих любимых блюд — это яйцо под майонезом. Конечно, майонез ЕЖК офигенный! Уезжая из Екатеринбурга я забираю его с собой», — признался Ивлев. По словам Ивлева, самая вкусная еда — жирная. «Нужно просто не переедать», — отметил он, заявив, что любит майонез. Константин Ивлев приезжал в Екатеринбург 22 июля на фестиваль «Да, шеф!». В уральскую столицу вместе с ним приезжала супруга, которая была ведущей. Ивлев также признался, что считает Олега Ананьева любимым ресторатором в Екатеринбурге. К тому же он объяснил критику кулинарных навыков Юлии Высоцкой ошибкой шеф-редактора шоу «Едим дома».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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