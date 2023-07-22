Журналисты «Известий» получили ранения при обстреле ВСУ

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Несколько журналистов получили ранения, сообщают «Известия» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Два журналиста «Известий» получили ранения при обстреле ВСУ в зоне спецоперации на Украине. Врачи оказывают им медицинскую помощь.

«Журналисты попали под обстрел ВСУ в Запорожской области. Корреспондент „Известий“ Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков получили ранения», — пишет СМИ в своем telegram-канале. Там уточнили, что раненым оказывается медицинская помощь. Польшаков получил осколочные ранения, а у Шикова перелом тазобедренных костей.

Кроме того, под обстрел ВСУ попали журналисты ТАСС и «Россия». Об их состоянии нет информации. Однако есть один погибший — корреспондент РИА Новости, экс-сотрудник URA.RU Ростислав Журавлев.

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Два журналиста «Известий» получили ранения при обстреле ВСУ в зоне спецоперации на Украине. Врачи оказывают им медицинскую помощь. «Журналисты попали под обстрел ВСУ в Запорожской области. Корреспондент „Известий“ Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков получили ранения», — пишет СМИ в своем telegram-канале. Там уточнили, что раненым оказывается медицинская помощь. Польшаков получил осколочные ранения, а у Шикова перелом тазобедренных костей. Кроме того, под обстрел ВСУ попали журналисты ТАСС и «Россия». Об их состоянии нет информации. Однако есть один погибший — корреспондент РИА Новости, экс-сотрудник URA.RU Ростислав Журавлев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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