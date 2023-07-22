Балицкий раскрыл детали гибели военкора РИА Новости Журавлева

Балицкий: военкор РИА Новости Журавлев погиб при обстреле гражданской машины
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Ростислав Журавлев. Екатеринбург, журавлев ростислав
Ростислав Журавлев погиб при обстреле ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле гражданской машины. Детали гибели журналиста раскрыл врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий.

«Сегодня в результате обстрела гражданской машины, которая следовала от города Васильевка Запорожской области к селу Владимировка, погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев», — сообщил Балицкий в своем telegram-канале. Еще один военкор РИА Новости Константин Михальчевский получил ранения.

Врио губернатора подчеркнул, что Журавлев «освещал истинную жизнь Запорожской области», работал на передовой. Балицкий выразил соболезнования родным и близким.

Несколько лет назад Журавлев работал в URA.RU. Журналист, в том числе, ездил в горячие точки, освещал события на Украине и Донбассе в 2014—2015 годах.

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Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле гражданской машины. Детали гибели журналиста раскрыл врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий. «Сегодня в результате обстрела гражданской машины, которая следовала от города Васильевка Запорожской области к селу Владимировка, погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев», — сообщил Балицкий в своем telegram-канале. Еще один военкор РИА Новости Константин Михальчевский получил ранения. Врио губернатора подчеркнул, что Журавлев «освещал истинную жизнь Запорожской области», работал на передовой. Балицкий выразил соболезнования родным и близким. Несколько лет назад Журавлев работал в URA.RU. Журналист, в том числе, ездил в горячие точки, освещал события на Украине и Донбассе в 2014—2015 годах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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