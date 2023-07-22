Балицкий раскрыл детали гибели военкора РИА Новости Журавлева

Балицкий: военкор РИА Новости Журавлев погиб при обстреле гражданской машины

22 июля 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

Ростислав Журавлев погиб при обстреле ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле гражданской машины. Детали гибели журналиста раскрыл врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий. «Сегодня в результате обстрела гражданской машины, которая следовала от города Васильевка Запорожской области к селу Владимировка, погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев», — сообщил Балицкий в своем telegram-канале . Еще один военкор РИА Новости Константин Михальчевский получил ранения. Врио губернатора подчеркнул, что Журавлев «освещал истинную жизнь Запорожской области», работал на передовой. Балицкий выразил соболезнования родным и близким. Несколько лет назад Журавлев работал в URA.RU. Журналист, в том числе, ездил в горячие точки, освещал события на Украине и Донбассе в 2014—2015 годах.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле гражданской машины. Детали гибели журналиста раскрыл врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий. «Сегодня в результате обстрела гражданской машины, которая следовала от города Васильевка Запорожской области к селу Владимировка, погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев», — сообщил Балицкий в своем telegram-канале. Еще один военкор РИА Новости Константин Михальчевский получил ранения. Врио губернатора подчеркнул, что Журавлев «освещал истинную жизнь Запорожской области», работал на передовой. Балицкий выразил соболезнования родным и близким. Несколько лет назад Журавлев работал в URA.RU. Журналист, в том числе, ездил в горячие точки, освещал события на Украине и Донбассе в 2014—2015 годах.