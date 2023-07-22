Военный аналитик раскрыл современные методы западного шпионажа

Аналитик Прохватилов: за пользователями следят с помощью Windows, iPhone и Smart TV

23 июля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

С помощью гаджетов постоянно прослушивают и отслеживают перемещение пользователей, сказал Владимир Прохватилов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Всю информацию о пользователях в постоянном режиме собирают гаджеты продукции Apple, телевизоры со Smart TV и компьютеры на операционной системе Windows. Об этом URA.RU рассказал военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. «На протяжении уже долгих лет шпионят за пользователями не только iPhone, зараженные вредоносным программным обеспечением, но и Microsoft. Каждые полчаса Windows 10 отправляет на серверы компании весь текст, который человек набрал на клавиатуре. Перемещение отслеживают с помощью геолокации и ближайших Wi-Fi. Микрофон включен постоянно. Даже после отключения голосового помощника Cortana он продолжает записывать и сохранять на жесткий диск все, что говорит пользователь. Потом это попадает на сервер компании Microsoft. Более того, старые версии Windows тоже не помогут спастись от слежки», — сказал Владимир Прохватилов. Умные телевизоры тоже следят за своими владельцами и записывают звук, отметил аналитик. «Smart TV, которые подключены к Интернету и поддерживают различные приложения, от Amazon Prime Video до YouTube тоже замечены в шпионаже. Многие „умные телевизоры“ поддерживают голосовой поиск, голосовое управление и имеют встроенные веб-камеры для видеочата и игр. ЦРУ и британская контрразведка МИ-5 создали записывающее звук приложение Weeping Angel, чтобы шпионить за владельцами таких телевизоров», — объяснил эксперт. По его словам, следят за пользователями и американские социальные сети. «Запрещенная в России сеть Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной компании Meta — прим. URA.RU) тесно связана с ЦРУ. Впервые об их сотрудничестве с американскими разведслужбами стало известно после разоблачений Эдварда Сноудена, который опубликовал документы, свидетельствующие, что Facebook наряду с Microsoft, Google, Yahoo!, YouTube, Skype и Apple предоставляет ЦРУ и АНБ доступ к своим серверам с данными пользователей», — добавил собеседник агентства. Ранее сотрудники ФСБ России сообщили о том, что США занимаются разведывательной деятельностью, заражая продукцию Apple вредоносным программным обеспечением. По сообщению МИД РФ, компании ставят себя выше закона, осуществляя слежку за гражданами разных стран с помощью iPhone. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев призвал отказаться от iPhone в пользу отечественных гаджетов. Ожидается, что все российские ведомства прекратят использование iPhone и iPad для работы к лету 2024 года. Вместо этого они планируют переходить на Android. Минфин, Минэнерго, Минцифры и Минпромторг уже готовят соответствующие приказы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Всю информацию о пользователях в постоянном режиме собирают гаджеты продукции Apple, телевизоры со Smart TV и компьютеры на операционной системе Windows. Об этом URA.RU рассказал военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. «На протяжении уже долгих лет шпионят за пользователями не только iPhone, зараженные вредоносным программным обеспечением, но и Microsoft. Каждые полчаса Windows 10 отправляет на серверы компании весь текст, который человек набрал на клавиатуре. Перемещение отслеживают с помощью геолокации и ближайших Wi-Fi. Микрофон включен постоянно. Даже после отключения голосового помощника Cortana он продолжает записывать и сохранять на жесткий диск все, что говорит пользователь. Потом это попадает на сервер компании Microsoft. Более того, старые версии Windows тоже не помогут спастись от слежки», — сказал Владимир Прохватилов. Умные телевизоры тоже следят за своими владельцами и записывают звук, отметил аналитик. «Smart TV, которые подключены к Интернету и поддерживают различные приложения, от Amazon Prime Video до YouTube тоже замечены в шпионаже. Многие „умные телевизоры“ поддерживают голосовой поиск, голосовое управление и имеют встроенные веб-камеры для видеочата и игр. ЦРУ и британская контрразведка МИ-5 создали записывающее звук приложение Weeping Angel, чтобы шпионить за владельцами таких телевизоров», — объяснил эксперт. По его словам, следят за пользователями и американские социальные сети. «Запрещенная в России сеть Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной компании Meta — прим. URA.RU) тесно связана с ЦРУ. Впервые об их сотрудничестве с американскими разведслужбами стало известно после разоблачений Эдварда Сноудена, который опубликовал документы, свидетельствующие, что Facebook наряду с Microsoft, Google, Yahoo!, YouTube, Skype и Apple предоставляет ЦРУ и АНБ доступ к своим серверам с данными пользователей», — добавил собеседник агентства. Ранее сотрудники ФСБ России сообщили о том, что США занимаются разведывательной деятельностью, заражая продукцию Apple вредоносным программным обеспечением. По сообщению МИД РФ, компании ставят себя выше закона, осуществляя слежку за гражданами разных стран с помощью iPhone. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев призвал отказаться от iPhone в пользу отечественных гаджетов. Ожидается, что все российские ведомства прекратят использование iPhone и iPad для работы к лету 2024 года. Вместо этого они планируют переходить на Android. Минфин, Минэнерго, Минцифры и Минпромторг уже готовят соответствующие приказы.