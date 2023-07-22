Полпред Якушев выразил соболезнования родным погибшего военкора Журавлева

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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в Челябинске. Челябинск , якушев владимир
Владимир Якушев считает, что ответ российской армии будет беспощадным Фото:
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Смерть военкора РИА Новости Ростислава Журавлева из Екатеринбурга — это огромная потеря. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев, выразив соболезнования близким журналиста.

«Смерть Ростислава Журавлева — огромная потеря для всех нас. От всех жителей Уральского федерального округа выражаю глубочайшие соболезнования семье Журавлева, желаю выздоровления его раненым коллегам», — пишет пресс-служба Якушева в telegram-канале.

Якушев считает, что Журавлев был точным и оперативным в своем деле. «Стать военкором было осознанным решением Журавлева», — добавил полпред. Он уверяет, что ответ российской армии будет беспощадным и неотвратимым.

Ростислав Журавлев погиб от удара кассетными боеприпасами ВСУ. Его мама Людмила Журавлева сообщила, что последний раз общалась с сыном за три дня до гибели. Военкора похоронят в Екатеринбурге. URA.RU собрало всю информацию о Журавлеве в одном материале. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев предложил присвоить Журавлеву орден Мужества.

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Смерть военкора РИА Новости Ростислава Журавлева из Екатеринбурга — это огромная потеря. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев, выразив соболезнования близким журналиста. «Смерть Ростислава Журавлева — огромная потеря для всех нас. От всех жителей Уральского федерального округа выражаю глубочайшие соболезнования семье Журавлева, желаю выздоровления его раненым коллегам», — пишет пресс-служба Якушева в telegram-канале. Якушев считает, что Журавлев был точным и оперативным в своем деле. «Стать военкором было осознанным решением Журавлева», — добавил полпред. Он уверяет, что ответ российской армии будет беспощадным и неотвратимым. Ростислав Журавлев погиб от удара кассетными боеприпасами ВСУ. Его мама Людмила Журавлева сообщила, что последний раз общалась с сыном за три дня до гибели. Военкора похоронят в Екатеринбурге. URA.RU собрало всю информацию о Журавлеве в одном материале. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев предложил присвоить Журавлеву орден Мужества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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