Минобороны РФ: военкор РИА Новости погиб при разрыве кассетного боеприпаса

22 июля 2023 в 16:37 Размер текста - 17 +

ВСУ убили Ростислава Журавлева кассетным боеприпасом, сообщает МО РФ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Причиной смерти военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева стал разрыв кассетного боеприпаса ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. «В результате удара ВСУ <…> Журавлев скончался от ранений в результате взрыва кассетного суббоеприпаса», — сообщает ведомство в своем telegram-канале . Уточняется, что остальным пострадавшим при атаке ВСУ оказывается медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает. Ранее стало известно, что при обстреле ВСУ было ранено несколько российских военкоров. Все они были сотрудниками СМИ. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков получили ранения разной степени тяжести. Также под обстрел попали сотрудники ТАСС и «Россия», однако об их состоянии нет информации.

Причиной смерти военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева стал разрыв кассетного боеприпаса ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. «В результате удара ВСУ <…> Журавлев скончался от ранений в результате взрыва кассетного суббоеприпаса», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что остальным пострадавшим при атаке ВСУ оказывается медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает. Ранее стало известно, что при обстреле ВСУ было ранено несколько российских военкоров. Все они были сотрудниками СМИ. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков получили ранения разной степени тяжести. Также под обстрел попали сотрудники ТАСС и «Россия», однако об их состоянии нет информации.