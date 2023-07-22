Минобороны РФ: военкор РИА Новости погиб при разрыве кассетного боеприпаса

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ВСУ убили Ростислава Журавлева кассетным боеприпасом, сообщает МО РФ Фото:
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Причиной смерти военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева стал разрыв кассетного боеприпаса ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В результате удара ВСУ <…> Журавлев скончался от ранений в результате взрыва кассетного суббоеприпаса», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что остальным пострадавшим при атаке ВСУ оказывается медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что при обстреле ВСУ было ранено несколько российских военкоров. Все они были сотрудниками СМИ. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков получили ранения разной степени тяжести. Также под обстрел попали сотрудники ТАСС и «Россия», однако об их состоянии нет информации.

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Причиной смерти военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева стал разрыв кассетного боеприпаса ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. «В результате удара ВСУ <…> Журавлев скончался от ранений в результате взрыва кассетного суббоеприпаса», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что остальным пострадавшим при атаке ВСУ оказывается медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает. Ранее стало известно, что при обстреле ВСУ было ранено несколько российских военкоров. Все они были сотрудниками СМИ. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков получили ранения разной степени тяжести. Также под обстрел попали сотрудники ТАСС и «Россия», однако об их состоянии нет информации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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