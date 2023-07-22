Ростислав Журавлев погиб на СВО 22 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Людмила Журавлева последний раз общалась со своим сыном Ростиславом, работавшим военкором в РИА Новости, 19 июля. Журналист 22 июля погиб под обстрелами ВСУ. Об этом URA.RU сообщила сама женщина.

«Последний раз мы общались с Ростиславом 19 июля», — рассказала Журавлева. Она не стала уточнять, о чем именно они общались.

Военкора похоронят в Екатеринбурге, где он родился. Как сообщил журналист Дмитрий Киселев, это было желанием матери. Сама Журавлева заявила, что на данный момент не знает дату похорон. Она находится в Донецке. Источник URA.RU рассказал, что туда Журавлеву перевез сын.

Ростиславу Журавлеву 18 июля исполнилось 34 года, сообщила мама. В этот же день она опубликовала на странице в соцсети «ВКонтакте» фотографии с сыном с подписью: «Сыну сегодня 34 года! Празднуем в Донецке». Вечером 22 июля женщина опубликовала пост, где сообщила о смерти сына. Об этом она узнала от коллег Ростислава из РИА Новости, поделилась она с журналистом URA.RU. Людмила Журавлева является главой горкома КПРФ в Салехарде.

Военкор Ростислав Журавлев погиб от удара кассетными боеприпасами. В 2014 году Журавлев работал корреспондентом в URA.RU. В Минобороны России уточнили, что от удара ВСУ также пострадали два корреспондента «Известий». Они вместе готовили материалы об артобстрелах по населенным пунктам Запорожской области. URA.RU собрало всю информацию о погибшем военкоре в одном материале.

Людмила с сыном Ростиславом Фото: страница Людмилы Журавлевой, https://vk.com/id89107450