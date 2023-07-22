Глава Минцифры намерен ходатайствовать о присвоении ордена Мужества военкору Журавлеву

22 июля 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Максут Шадаев выразил соболезнования семье погибшего военкора Журавлева Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Минцифры России Максут Шадаев намерен ходатайствовать о присвоении ордена Мужества погибшему на спецоперации военкору РИА Новости Ростиславу Журавлеву из Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры. «К сожалению, сегодня произошло еще одно горе — погиб Ростислав Журавлев. <…> Приношу искренние соболезнования его семье, мы готовы оказать необходимую помощь. Буду вместе с Союзом журналистов ходатайствовать о присвоении Ростиславу ордена Мужества», — пишет пресс-служба Минцифры РФ в Telegram со ссылкой на Шадаева. Журавлев, как отметил Шадаев, ничего не боялся и всегда был в горячих точках. Он имел награды за проявленную смелость. «Главным для него было — рассказывать правду о том, что он видит», — отметил Шадаев. Ростислав Журавлев погиб в результате удара кассетными боеприпасами ВСУ. Его мама Людмила Журавлева сообщила, что последний раз общалась с сыном за три дня до гибели. Похоронят военкора в Екатеринбурге. URA.RU собрало всю информацию о Журавлеве в одном материале.

Глава Минцифры России Максут Шадаев намерен ходатайствовать о присвоении ордена Мужества погибшему на спецоперации военкору РИА Новости Ростиславу Журавлеву из Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры. «К сожалению, сегодня произошло еще одно горе — погиб Ростислав Журавлев. <…> Приношу искренние соболезнования его семье, мы готовы оказать необходимую помощь. Буду вместе с Союзом журналистов ходатайствовать о присвоении Ростиславу ордена Мужества», — пишет пресс-служба Минцифры РФ в Telegram со ссылкой на Шадаева. Журавлев, как отметил Шадаев, ничего не боялся и всегда был в горячих точках. Он имел награды за проявленную смелость. «Главным для него было — рассказывать правду о том, что он видит», — отметил Шадаев. Ростислав Журавлев погиб в результате удара кассетными боеприпасами ВСУ. Его мама Людмила Журавлева сообщила, что последний раз общалась с сыном за три дня до гибели. Похоронят военкора в Екатеринбурге. URA.RU собрало всю информацию о Журавлеве в одном материале.