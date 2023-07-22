Глава Минцифры намерен ходатайствовать о присвоении ордена Мужества военкору Журавлеву

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Максуд Шадаев на Мастерской Новых медиа. Москва, шадаев максут
Максут Шадаев выразил соболезнования семье погибшего военкора Журавлева Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Минцифры России Максут Шадаев намерен ходатайствовать о присвоении ордена Мужества погибшему на спецоперации военкору РИА Новости Ростиславу Журавлеву из Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

«К сожалению, сегодня произошло еще одно горе — погиб Ростислав Журавлев. <…> Приношу искренние соболезнования его семье, мы готовы оказать необходимую помощь. Буду вместе с Союзом журналистов ходатайствовать о присвоении Ростиславу ордена Мужества», — пишет пресс-служба Минцифры РФ в Telegram со ссылкой на Шадаева.

Журавлев, как отметил Шадаев, ничего не боялся и всегда был в горячих точках. Он имел награды за проявленную смелость. «Главным для него было — рассказывать правду о том, что он видит», — отметил Шадаев.

Ростислав Журавлев погиб в результате удара кассетными боеприпасами ВСУ. Его мама Людмила Журавлева сообщила, что последний раз общалась с сыном за три дня до гибели. Похоронят военкора в Екатеринбурге. URA.RU собрало всю информацию о Журавлеве в одном материале.

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Глава Минцифры России Максут Шадаев намерен ходатайствовать о присвоении ордена Мужества погибшему на спецоперации военкору РИА Новости Ростиславу Журавлеву из Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры. «К сожалению, сегодня произошло еще одно горе — погиб Ростислав Журавлев. <…> Приношу искренние соболезнования его семье, мы готовы оказать необходимую помощь. Буду вместе с Союзом журналистов ходатайствовать о присвоении Ростиславу ордена Мужества», — пишет пресс-служба Минцифры РФ в Telegram со ссылкой на Шадаева. Журавлев, как отметил Шадаев, ничего не боялся и всегда был в горячих точках. Он имел награды за проявленную смелость. «Главным для него было — рассказывать правду о том, что он видит», — отметил Шадаев. Ростислав Журавлев погиб в результате удара кассетными боеприпасами ВСУ. Его мама Людмила Журавлева сообщила, что последний раз общалась с сыном за три дня до гибели. Похоронят военкора в Екатеринбурге. URA.RU собрало всю информацию о Журавлеве в одном материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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