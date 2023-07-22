Водителя Porsche Cayenne, который таранил машины в Екатеринбурге, арестовали. Фото

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Мужчину задержали на 15 суток, в его крови нашли наркотические вещества Фото:

Задержанного владельца Porsche Cayenne, который таранил машины в Екатеринбурге, пытаясь скрыться от силовиков, арестовали на 15 суток. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

«Суд Кировского района Екатеринбурга, рассмотрев материалы полицейских, оставил под стражей на 15 суток владельца Porsche Cayenne, который пытался сбежать от силовиков», — сообщил полковник Горелых. Мужчина нарушил правила дорожного движения 14 раз, отметил Горелых.

Полицейские составили против мужчины 13 протоколов и одно постановление. В крови владельца иномарки нашли наркотические вещества. Лихач будет отбывать наказание в учреждении для нарушителей на Елизаветинском шоссе.

Мужчина на Porsche Cayenne пытался скрыться от силовиков утром 22 июля. Полицейские загнали мужчину во двор на Блюхера и заблокировали патрульными машинами. Однако нарушитель пытался ретироваться и таранил машины, стоящие рядом. Тогда, чтобы окончательно остановить водителя, силовики выстрелили по колесам иномарки.

После этого мужчину увезли в отдел полиции. Задержанным оказался уроженец Алапаевска (Свердловская область). По словам Горелых, мужчина ранее уже был судим. На его теле сотрудники полиции нашли большую татуировку в виде иконы.

В крови мужчину нашли наркотические вещества
В крови мужчину нашли наркотические вещества
Фото:

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Задержанного владельца Porsche Cayenne, который таранил машины в Екатеринбурге, пытаясь скрыться от силовиков, арестовали на 15 суток. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «Суд Кировского района Екатеринбурга, рассмотрев материалы полицейских, оставил под стражей на 15 суток владельца Porsche Cayenne, который пытался сбежать от силовиков», — сообщил полковник Горелых. Мужчина нарушил правила дорожного движения 14 раз, отметил Горелых. Полицейские составили против мужчины 13 протоколов и одно постановление. В крови владельца иномарки нашли наркотические вещества. Лихач будет отбывать наказание в учреждении для нарушителей на Елизаветинском шоссе. Мужчина на Porsche Cayenne пытался скрыться от силовиков утром 22 июля. Полицейские загнали мужчину во двор на Блюхера и заблокировали патрульными машинами. Однако нарушитель пытался ретироваться и таранил машины, стоящие рядом. Тогда, чтобы окончательно остановить водителя, силовики выстрелили по колесам иномарки. После этого мужчину увезли в отдел полиции. Задержанным оказался уроженец Алапаевска (Свердловская область). По словам Горелых, мужчина ранее уже был судим. На его теле сотрудники полиции нашли большую татуировку в виде иконы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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