Мужчину задержали на 15 суток, в его крови нашли наркотические вещества Фото: Илья Московец © URA.RU

Задержанного владельца Porsche Cayenne, который таранил машины в Екатеринбурге, пытаясь скрыться от силовиков, арестовали на 15 суток. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

«Суд Кировского района Екатеринбурга, рассмотрев материалы полицейских, оставил под стражей на 15 суток владельца Porsche Cayenne, который пытался сбежать от силовиков», — сообщил полковник Горелых. Мужчина нарушил правила дорожного движения 14 раз, отметил Горелых.

Полицейские составили против мужчины 13 протоколов и одно постановление. В крови владельца иномарки нашли наркотические вещества. Лихач будет отбывать наказание в учреждении для нарушителей на Елизаветинском шоссе.

Мужчина на Porsche Cayenne пытался скрыться от силовиков утром 22 июля. Полицейские загнали мужчину во двор на Блюхера и заблокировали патрульными машинами. Однако нарушитель пытался ретироваться и таранил машины, стоящие рядом. Тогда, чтобы окончательно остановить водителя, силовики выстрелили по колесам иномарки.

После этого мужчину увезли в отдел полиции. Задержанным оказался уроженец Алапаевска (Свердловская область). По словам Горелых, мужчина ранее уже был судим. На его теле сотрудники полиции нашли большую татуировку в виде иконы.

В крови мужчину нашли наркотические вещества Фото: предоставлено Валерием Горелых