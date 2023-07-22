22 июля 2023

Генерал ВС США Ходжес: ракеты ATACMS нужны Киеву для влияния на Черноморский флот

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Вашингтон пока отказывает Киеву в поставках ракет ATACMS Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина будет использовать ракеты ATACMS, чтобы расширить свое влияние в границах Черного моря на дислоцирующийся там флот. С таким заявлением выступил бывший главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес.

«Украинские военные работают над тем, чтобы сделать Крым непригодным для обороны российскими войсками. Было бы разумно, если бы мы помогли им с ATACMS. Тогда Черноморский флот был бы вынужден передислоцироваться в Новороссийск», — написал Бен Ходжес в своем аккаунте в Twitter.

В Вашингтоне пока не сообщали о намерении отправить Киеву дальнобойные ракеты ATACMS. В США объясняли отказ поставлять их уверенностью в том, что ВСУ хотят нацелить их на Крым, передает «Царьград».

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Украина будет использовать ракеты ATACMS, чтобы расширить свое влияние в границах Черного моря на дислоцирующийся там флот. С таким заявлением выступил бывший главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес. «Украинские военные работают над тем, чтобы сделать Крым непригодным для обороны российскими войсками. Было бы разумно, если бы мы помогли им с ATACMS. Тогда Черноморский флот был бы вынужден передислоцироваться в Новороссийск», — написал Бен Ходжес в своем аккаунте в Twitter. В Вашингтоне пока не сообщали о намерении отправить Киеву дальнобойные ракеты ATACMS. В США объясняли отказ поставлять их уверенностью в том, что ВСУ хотят нацелить их на Крым, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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