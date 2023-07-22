Генерал ВС США Ходжес: ракеты ATACMS нужны Киеву для влияния на Черноморский флот

Украина будет использовать ракеты ATACMS, чтобы расширить свое влияние в границах Черного моря на дислоцирующийся там флот. С таким заявлением выступил бывший главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес.
«Украинские военные работают над тем, чтобы сделать Крым непригодным для обороны российскими войсками. Было бы разумно, если бы мы помогли им с ATACMS. Тогда Черноморский флот был бы вынужден передислоцироваться в Новороссийск», —
В Вашингтоне пока не сообщали о намерении отправить Киеву дальнобойные ракеты ATACMS. В США объясняли отказ поставлять их уверенностью в том, что ВСУ хотят нацелить их на Крым, передает «Царьград».
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