Генерал ВС США Ходжес: ракеты ATACMS нужны Киеву для влияния на Черноморский флот

23 июля 2023 в 00:51 Размер текста - 17 +

Вашингтон пока отказывает Киеву в поставках ракет ATACMS Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина будет использовать ракеты ATACMS, чтобы расширить свое влияние в границах Черного моря на дислоцирующийся там флот. С таким заявлением выступил бывший главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес. «Украинские военные работают над тем, чтобы сделать Крым непригодным для обороны российскими войсками. Было бы разумно, если бы мы помогли им с ATACMS. Тогда Черноморский флот был бы вынужден передислоцироваться в Новороссийск», — написал Бен Ходжес в своем аккаунте в Twitter. В Вашингтоне пока не сообщали о намерении отправить Киеву дальнобойные ракеты ATACMS. В США объясняли отказ поставлять их уверенностью в том, что ВСУ хотят нацелить их на Крым, передает «Царьград».

Украина будет использовать ракеты ATACMS, чтобы расширить свое влияние в границах Черного моря на дислоцирующийся там флот. С таким заявлением выступил бывший главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес. «Украинские военные работают над тем, чтобы сделать Крым непригодным для обороны российскими войсками. Было бы разумно, если бы мы помогли им с ATACMS. Тогда Черноморский флот был бы вынужден передислоцироваться в Новороссийск», — написал Бен Ходжес в своем аккаунте в Twitter. В Вашингтоне пока не сообщали о намерении отправить Киеву дальнобойные ракеты ATACMS. В США объясняли отказ поставлять их уверенностью в том, что ВСУ хотят нацелить их на Крым, передает «Царьград».