WP: администрация Байдена заняла твердую позицию по ракетам ATACMS для ВСУ

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В Белом доме не обсуждают передачу Киеву ракет ATACMS Фото:
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В Белом доме пока придерживаются отказа отправлять Киеву дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом сообщает Washington Post.

«Администрация президента США Джо Байдена твердо придерживается отказа отправлять дальнобойные ракеты Украине, по крайней мере пока, несмотря на растущее давление законодателей и просьбы Киева», — пишет издание, ссылаясь на чиновников в администрации американского президента и Пентагона. Один из источников уточнил, что в последнее время эту тему никто не обсуждал.

Ранее США отказали Киеву в поставках ракет ATACMS. Это связано с тем, что Вашингтон уверен, что ВСУ хотят нацелить их на Крым, напоминает «Царьград». При этом в Белом доме заявили, что США готовы идти на риски ради помощи Украине. Накануне Джо Байден заверил, что Вашингтон работает над пополнением запасов артиллерийских запасов для ВСУ.

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В Белом доме пока придерживаются отказа отправлять Киеву дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом сообщает Washington Post. «Администрация президента США Джо Байдена твердо придерживается отказа отправлять дальнобойные ракеты Украине, по крайней мере пока, несмотря на растущее давление законодателей и просьбы Киева», — пишет издание, ссылаясь на чиновников в администрации американского президента и Пентагона. Один из источников уточнил, что в последнее время эту тему никто не обсуждал. Ранее США отказали Киеву в поставках ракет ATACMS. Это связано с тем, что Вашингтон уверен, что ВСУ хотят нацелить их на Крым, напоминает «Царьград». При этом в Белом доме заявили, что США готовы идти на риски ради помощи Украине. Накануне Джо Байден заверил, что Вашингтон работает над пополнением запасов артиллерийских запасов для ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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