Мэрия Салехарда выразила соболезнования матери погибшего военкора Журавлева

23 июля 2023 в 02:41 Размер текста - 17 +

Слова поддержки мэрия Салехарда опубликовала в социальных сетях Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU Администрация Салехарда (ЯНАО) от лица всех жителей муниципалитета выразила соболезнования матери военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, который погиб в зоне СВО. Слова поддержки мэрия города опубликовала в социальных сетях. «Жители Салехарда, руководство и администрация города выражают искренние соболезнования Людмиле Анатольевне Журавлевой, руководителю горкома КПРФ, в связи с гибелью сына Ростислава. Крепитесь! Светлая память герою», — говорится в сообщение, опубликованном на официальной странице администрации города в соцсети «ВКонтакте». Ростислав Журавлев погиб в результате артиллерийского обстрела ВСУ. Он будет похоронен в Екатеринбурге. Глава Минцифры РФ Шадаев и Союз журналистов намерены ходатайствовать о присвоении военкору ордена Мужества.

Администрация Салехарда (ЯНАО) от лица всех жителей муниципалитета выразила соболезнования матери военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, который погиб в зоне СВО. Слова поддержки мэрия города опубликовала в социальных сетях. «Жители Салехарда, руководство и администрация города выражают искренние соболезнования Людмиле Анатольевне Журавлевой, руководителю горкома КПРФ, в связи с гибелью сына Ростислава. Крепитесь! Светлая память герою», — говорится в сообщение, опубликованном на официальной странице администрации города в соцсети «ВКонтакте». Ростислав Журавлев погиб в результате артиллерийского обстрела ВСУ. Он будет похоронен в Екатеринбурге. Глава Минцифры РФ Шадаев и Союз журналистов намерены ходатайствовать о присвоении военкору ордена Мужества.