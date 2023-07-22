22 июля 2023
21 июля 2023

Мэрия Салехарда выразила соболезнования матери погибшего военкора Журавлева

© Служба новостей «URA.RU»
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Салехард, здания, здание администрации салехарда
Слова поддержки мэрия Салехарда опубликовала в социальных сетях Фото:

Администрация Салехарда (ЯНАО) от лица всех жителей муниципалитета выразила соболезнования матери военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, который погиб в зоне СВО. Слова поддержки мэрия города опубликовала в социальных сетях.

«Жители Салехарда, руководство и администрация города выражают искренние соболезнования Людмиле Анатольевне Журавлевой, руководителю горкома КПРФ, в связи с гибелью сына Ростислава. Крепитесь! Светлая память герою», — говорится в сообщение, опубликованном на официальной странице администрации города в соцсети «ВКонтакте».

Ростислав Журавлев погиб в результате артиллерийского обстрела ВСУ. Он будет похоронен в Екатеринбурге. Глава Минцифры РФ Шадаев и Союз журналистов намерены ходатайствовать о присвоении военкору ордена Мужества.

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Администрация Салехарда (ЯНАО) от лица всех жителей муниципалитета выразила соболезнования матери военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, который погиб в зоне СВО. Слова поддержки мэрия города опубликовала в социальных сетях. «Жители Салехарда, руководство и администрация города выражают искренние соболезнования Людмиле Анатольевне Журавлевой, руководителю горкома КПРФ, в связи с гибелью сына Ростислава. Крепитесь! Светлая память герою», — говорится в сообщение, опубликованном на официальной странице администрации города в соцсети «ВКонтакте». Ростислав Журавлев погиб в результате артиллерийского обстрела ВСУ. Он будет похоронен в Екатеринбурге. Глава Минцифры РФ Шадаев и Союз журналистов намерены ходатайствовать о присвоении военкору ордена Мужества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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