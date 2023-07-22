Мэрия Салехарда выразила соболезнования матери погибшего военкора Журавлева

Администрация Салехарда (ЯНАО) от лица всех жителей муниципалитета выразила соболезнования матери военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, который погиб в зоне СВО. Слова поддержки мэрия города опубликовала в социальных сетях.
«Жители Салехарда, руководство и администрация города выражают искренние соболезнования Людмиле Анатольевне Журавлевой, руководителю горкома КПРФ, в связи с гибелью сына Ростислава. Крепитесь! Светлая память герою», — говорится в сообщение, опубликованном на официальной странице администрации города в соцсети «ВКонтакте».
Ростислав Журавлев погиб в результате артиллерийского обстрела ВСУ. Он будет похоронен в Екатеринбурге. Глава Минцифры РФ Шадаев и Союз журналистов намерены ходатайствовать о присвоении военкору ордена Мужества.
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