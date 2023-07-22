Bild: почти половина солдат Германии не прошла проверку на доверие

23 июля 2023 в 04:03 Размер текста - 17 +

Вооруженные силы ФРГ сталкиваются с серьезными проблемами в области безопасности, пишет Bild Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Среди военнослужащих Германии 70 тысяч солдат не прошли проверку на доверие, а это почти половина военных. Об этом рассказал эксперт в области обороны от Христианско-демократического союза (ХДС) Инго Гедехенс. «Почти 70 тысяч человек ждут проверки, чтобы быть полностью готовыми к службе. По численности это почти половина солдат!» — сказал Гедехенс в интервью газете Bild am Sonntag. Он подчеркнул, что это подрывает безопасность страны. В материале уточняется, разведслужба ФРГ MAD уполномочена проверять всех германский военнослужащих, чтобы в ряды армии не проникли враги государства в военной форме. Там отметили, что число тех, кто уже начал проходить проверку, но не завершил, по данным издания, лишь растет. Ранее комиссар Бундестага Ева Хегль заявила, что Германии необходимо изменить подходы к формированию армии, чтобы достичь нужной численности вооруженных сил к 2031 году. По данным Reuters, у Германии нет ни одной боеготовой дивизии при наличии 20 тысяч военнослужащих в стране.

Среди военнослужащих Германии 70 тысяч солдат не прошли проверку на доверие, а это почти половина военных. Об этом рассказал эксперт в области обороны от Христианско-демократического союза (ХДС) Инго Гедехенс. «Почти 70 тысяч человек ждут проверки, чтобы быть полностью готовыми к службе. По численности это почти половина солдат!» — сказал Гедехенс в интервью газете Bild am Sonntag. Он подчеркнул, что это подрывает безопасность страны. В материале уточняется, разведслужба ФРГ MAD уполномочена проверять всех германский военнослужащих, чтобы в ряды армии не проникли враги государства в военной форме. Там отметили, что число тех, кто уже начал проходить проверку, но не завершил, по данным издания, лишь растет. Ранее комиссар Бундестага Ева Хегль заявила, что Германии необходимо изменить подходы к формированию армии, чтобы достичь нужной численности вооруженных сил к 2031 году. По данным Reuters, у Германии нет ни одной боеготовой дивизии при наличии 20 тысяч военнослужащих в стране.