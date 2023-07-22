Курганский фермер обвинил грибников и браконьеров в уничтожении посевов

Сельхозпроизводитель из Катайска (Курганская область) Андрей Бушухин пожаловался на грибников, браконьеров и собирателей ягод, которые вытаптывают посевы. По его словам, чем больше дождей в регионе, тем больше людей едут в леса через поля.
«Граждане грибники, ягодники и браконьеры, убедительная просьба уважать труд простых людей работников полей. Сегодня человек просто проехал сто метров, протоптал посевы и уехал обратно. Через месяц натопчут дорогу шириной метров шесть минимум и уже по всему. Будьте людьми, а то чем больше дождя, тем больше едут в поля», — написал Андрей Бушухин в группе «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте».
Предприниматель также напомнил, что в регионе все земли сельскохозяйственного назначения находятся в частной собственности. Согласно действующему законодательству, нанесенный ущерб должен быть компенсирован с наложением денежного штрафа в размере 40 тысяч рублей.
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