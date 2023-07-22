22 июля 2023
21 июля 2023

Курганский фермер обвинил грибников и браконьеров в уничтожении посевов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Фермер пожаловался на людей, которые вытаптывают посевы Фото:

Сельхозпроизводитель из Катайска (Курганская область) Андрей Бушухин пожаловался на грибников, браконьеров и собирателей ягод, которые вытаптывают посевы. По его словам, чем больше дождей в регионе, тем больше людей едут в леса через поля.

«Граждане грибники, ягодники и браконьеры, убедительная просьба уважать труд простых людей работников полей. Сегодня человек просто проехал сто метров, протоптал посевы и уехал обратно. Через месяц натопчут дорогу шириной метров шесть минимум и уже по всему. Будьте людьми, а то чем больше дождя, тем больше едут в поля», — написал Андрей Бушухин в группе «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте».

Предприниматель также напомнил, что в регионе все земли сельскохозяйственного назначения находятся в частной собственности. Согласно действующему законодательству, нанесенный ущерб должен быть компенсирован с наложением денежного штрафа в размере 40 тысяч рублей.

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Сельхозпроизводитель из Катайска (Курганская область) Андрей Бушухин пожаловался на грибников, браконьеров и собирателей ягод, которые вытаптывают посевы. По его словам, чем больше дождей в регионе, тем больше людей едут в леса через поля. «Граждане грибники, ягодники и браконьеры, убедительная просьба уважать труд простых людей работников полей. Сегодня человек просто проехал сто метров, протоптал посевы и уехал обратно. Через месяц натопчут дорогу шириной метров шесть минимум и уже по всему. Будьте людьми, а то чем больше дождя, тем больше едут в поля», — написал Андрей Бушухин в группе «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте». Предприниматель также напомнил, что в регионе все земли сельскохозяйственного назначения находятся в частной собственности. Согласно действующему законодательству, нанесенный ущерб должен быть компенсирован с наложением денежного штрафа в размере 40 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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