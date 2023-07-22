22 июля 2023
21 июля 2023

Иностранцев наказали за незаконное пересечение курганской границы с Казахстаном

Граждан Казахстана осудили за незаконное пересечение границы РФ в Курганской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт контроля Уральского таможенного управления в зале прилетов аэропорта "Кольцово". Екатеринбург, зеленый коридор, таможня, пересечение границы
Нарушители пытались пересечь границу в обход установленных пунктов пропуска Фото:

Звериноголовский суд Курганской области вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Казахстана, которых обвинили в незаконном пересечении границы РФ. Одного отправили отбывать наказание в исправительную колонию, а другую — на принудительное лечение в психиатрическую больницу, указано в решении суда.

«С учетом обстоятельств дела, общественной опасности совершенного преступления, а также личности подсудимых, суд назначил ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. <…> Постановлением суда ФИО2 освобождена от уголовной ответственности из-за состоянии невменяемости, к ней применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь», — написано в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что курганский суд отправил в колонию двух мигрантов, пытавшихся пересечь российскую границу в Курганской области в вагоне с углем. Каждого осудили на один год и восемь месяцев.

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Звериноголовский суд Курганской области вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Казахстана, которых обвинили в незаконном пересечении границы РФ. Одного отправили отбывать наказание в исправительную колонию, а другую — на принудительное лечение в психиатрическую больницу, указано в решении суда. «С учетом обстоятельств дела, общественной опасности совершенного преступления, а также личности подсудимых, суд назначил ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. <…> Постановлением суда ФИО2 освобождена от уголовной ответственности из-за состоянии невменяемости, к ней применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь», — написано в документе, опубликованном на сайте ведомства. Ранее сообщалось, что курганский суд отправил в колонию двух мигрантов, пытавшихся пересечь российскую границу в Курганской области в вагоне с углем. Каждого осудили на один год и восемь месяцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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