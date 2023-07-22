Иностранцев наказали за незаконное пересечение курганской границы с Казахстаном

Граждан Казахстана осудили за незаконное пересечение границы РФ в Курганской области

23 июля 2023 в 07:38 Размер текста - 17 +

Нарушители пытались пересечь границу в обход установленных пунктов пропуска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Звериноголовский суд Курганской области вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Казахстана, которых обвинили в незаконном пересечении границы РФ. Одного отправили отбывать наказание в исправительную колонию, а другую — на принудительное лечение в психиатрическую больницу, указано в решении суда. «С учетом обстоятельств дела, общественной опасности совершенного преступления, а также личности подсудимых, суд назначил ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. <…> Постановлением суда ФИО2 освобождена от уголовной ответственности из-за состоянии невменяемости, к ней применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь», — написано в документе, опубликованном на сайте ведомства. Ранее сообщалось, что курганский суд отправил в колонию двух мигрантов, пытавшихся пересечь российскую границу в Курганской области в вагоне с углем. Каждого осудили на один год и восемь месяцев.

Звериноголовский суд Курганской области вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Казахстана, которых обвинили в незаконном пересечении границы РФ. Одного отправили отбывать наказание в исправительную колонию, а другую — на принудительное лечение в психиатрическую больницу, указано в решении суда. «С учетом обстоятельств дела, общественной опасности совершенного преступления, а также личности подсудимых, суд назначил ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. <…> Постановлением суда ФИО2 освобождена от уголовной ответственности из-за состоянии невменяемости, к ней применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь», — написано в документе, опубликованном на сайте ведомства. Ранее сообщалось, что курганский суд отправил в колонию двух мигрантов, пытавшихся пересечь российскую границу в Курганской области в вагоне с углем. Каждого осудили на один год и восемь месяцев.