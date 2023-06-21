Курганский суд отправил в колонию двух мигрантов, пойманных в вагоне с углем на границе

Мигрантов, обнаруженных в вагоне курганскими пограничниками, отправили в колонию Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Мигрантов, пытавшихся пересечь российскую границу в Курганской области в вагоне с углем, приговорили к лишению свободы. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков.

«Двум мигрантам, пойманным на курганской границе в вагоне с углем, вынесли обвинительный приговор», — рассказали источники. В качестве наказания им избрали лишение свободы.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Петуховский районный суд, где слушалось дело. В суде пояснили, что мужчин признали виновными по ст. 322 ч.3 УК РФ (незаконное пересечение границы РФ организованной группой). Каждому было вынесено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее URA.RU сообщало, что двух иностранцев поймали пограничники на пункте пропуска в городе Петухово. Они пробрались в вагон с углем, чтобы въехать на территорию России.