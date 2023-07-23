В Киеве призвали Зеленского уйти в отставку после ударов ВС РФ по объектам Одессы

Экс-советник Кучмы Соскин: лучшее, что может сделать Зеленский — уйти в отставку
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Зеленский может только навредить Украине, заявил Олег Соскин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский не справляется, ему нужно уйти в отставку. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин после ударов ВС РФ по военным объектам в Одессе.

«Он не справляется с [президентом РФ Владимиром] Путиным и не может ему противостоять», — сказал Соскин на видео, опубликованном на своем YouTube-канале. Он отметил, что Зеленский может вредит Украине и лучшее, что он может сделать — уйти в отставку.

По словам Соскина, усилия украинского лидера по защите портов Одессы провалились и сейчас по ним нанесен мощнейший удар. А его стремления по включению страны в НАТО и получению вооружения не оправдались.

Вооруженные силы России нанесли удары возмездия по Одессе после теракта на Крымском мосту. Местный горсовет в официальном Telegram-канале сообщил о том, что в Спасо-Преображенский кафедральный собор попал снаряд, передает «Национальная служба новостей».

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Президент Украины Владимир Зеленский не справляется, ему нужно уйти в отставку. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин после ударов ВС РФ по военным объектам в Одессе. «Он не справляется с [президентом РФ Владимиром] Путиным и не может ему противостоять», — сказал Соскин на видео, опубликованном на своем YouTube-канале. Он отметил, что Зеленский может вредит Украине и лучшее, что он может сделать — уйти в отставку. По словам Соскина, усилия украинского лидера по защите портов Одессы провалились и сейчас по ним нанесен мощнейший удар. А его стремления по включению страны в НАТО и получению вооружения не оправдались. Вооруженные силы России нанесли удары возмездия по Одессе после теракта на Крымском мосту. Местный горсовет в официальном Telegram-канале сообщил о том, что в Спасо-Преображенский кафедральный собор попал снаряд, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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