SHOT: в Крыму поймали ключевого агента ГУР, который поджег машины Киселева и устраивал диверсии

В Крыму силовики задержали ключевого агента Главного управления разведки Украины, который в прошлом году поджег машины телеведущего Дмитрий Киселева, а накануне устроил в регионе диверсию, из-за которой глава республики Сергей Аксенов объявлял эвакуацию части жителей. Об этом пишет telegram-канал SHOT со ссылкой на источники.
«Задержанный поджигатель машин Киселева — ключевой агент ГУР в Крыму. Он давно был завербован спецслужбами Украины и организовывал, курировал и координировал атаки. <…> Задержанный диверсант имеет прямое отношение ко вчерашней атаке на Красногвардейский район Крыма», — пишет telegram-канал.
По словам источника автора поста, задержанный зачастую работал в одиночку. Он помогал украинским силам наносить удары по нефтебазе у села Октябрьское, а также мог принимать участие в, как минимум, трех диверсиях на железных дорогах Крыма. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ и УМВД по региону для уточнения информации. На данный момент ответ не поступил.
Вчера Аксенов объявил об эвакуации части жителей Красногвардейского района из-за атаки ВСУ. Тогда после прилета беспилотника взорвались боеприпасы на одном из местных складов.
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