SHOT: в Крыму поймали ключевого агента ГУР, который поджег машины Киселева и устраивал диверсии

23 июля 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Диверсант был задержан в Крыму российскими силами Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Крыму силовики задержали ключевого агента Главного управления разведки Украины, который в прошлом году поджег машины телеведущего Дмитрий Киселева, а накануне устроил в регионе диверсию, из-за которой глава республики Сергей Аксенов объявлял эвакуацию части жителей. Об этом пишет telegram-канал SHOT со ссылкой на источники. «Задержанный поджигатель машин Киселева — ключевой агент ГУР в Крыму. Он давно был завербован спецслужбами Украины и организовывал, курировал и координировал атаки. <…> Задержанный диверсант имеет прямое отношение ко вчерашней атаке на Красногвардейский район Крыма», — пишет telegram-канал. По словам источника автора поста, задержанный зачастую работал в одиночку. Он помогал украинским силам наносить удары по нефтебазе у села Октябрьское, а также мог принимать участие в, как минимум, трех диверсиях на железных дорогах Крыма. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ и УМВД по региону для уточнения информации. На данный момент ответ не поступил. Вчера Аксенов объявил об эвакуации части жителей Красногвардейского района из-за атаки ВСУ. Тогда после прилета беспилотника взорвались боеприпасы на одном из местных складов.

В Крыму силовики задержали ключевого агента Главного управления разведки Украины, который в прошлом году поджег машины телеведущего Дмитрий Киселева, а накануне устроил в регионе диверсию, из-за которой глава республики Сергей Аксенов объявлял эвакуацию части жителей. Об этом пишет telegram-канал SHOT со ссылкой на источники. «Задержанный поджигатель машин Киселева — ключевой агент ГУР в Крыму. Он давно был завербован спецслужбами Украины и организовывал, курировал и координировал атаки. <…> Задержанный диверсант имеет прямое отношение ко вчерашней атаке на Красногвардейский район Крыма», — пишет telegram-канал. По словам источника автора поста, задержанный зачастую работал в одиночку. Он помогал украинским силам наносить удары по нефтебазе у села Октябрьское, а также мог принимать участие в, как минимум, трех диверсиях на железных дорогах Крыма. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ и УМВД по региону для уточнения информации. На данный момент ответ не поступил. Вчера Аксенов объявил об эвакуации части жителей Красногвардейского района из-за атаки ВСУ. Тогда после прилета беспилотника взорвались боеприпасы на одном из местных складов.