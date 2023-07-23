Что делать, если не назначают пенсию по старости

Эксперт НИФИ Минфина РФ Дайнеко: пенсионный стаж можно купить

24 июля 2023 в 05:02 Размер текста - 17 +

За раз можно оплатить 8,1 пенсионных балов, сказала Ольга Дайнеко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пенсию по старости могут не назначать из-за маленького стажа или нехватки пенсионных баллов. Об этом сообщила URA.RU эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко, отметив, что ситуацию можно исправить, докупив их. «Случается, что пенсию по старости не назначают из-за недостатка пенсионных баллов или стажа. Решить эту проблему можно двумя способами: доработать недостающее или „докупить“. Если с первым вариантом понятно, то под вторым подразумевается самостоятельное перечисление добровольных страховых взносов. Нужно учитывать, что таким образом приобрести можно только недостающий обычный страховой стаж. Cпециальный стаж, например „северный“, купить не получится», — сказала Ольга Дайнеко. Новость по теме Экономист предупредила об особых льготах для тех, кому скоро на пенсию Лучше заранее проверить количество баллов и стажа, поскольку оплатить можно только один год, отметила эксперт. В этом году минимальная сумма взносов для покупки года стажа составляет 42 878,88 рублей (равно 1,02 балла), максимальная — 343 031,04 рублей (даст 8,13 баллов за год). Год уплаты взносов увеличит страховой стаж на один год. Нужно учитывать, что добровольные взносы можно внести только за текущий год, за предыдущие периоды нельзя, поэтому недостаток пенсионных баллов и стажа нужно проанализировать заранее. Купить можно не более половины необходимого стажа и сделать это можно не только за себя, но и за другого человека», — объяснила собеседница агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пенсию по старости могут не назначать из-за маленького стажа или нехватки пенсионных баллов. Об этом сообщила URA.RU эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко, отметив, что ситуацию можно исправить, докупив их. «Случается, что пенсию по старости не назначают из-за недостатка пенсионных баллов или стажа. Решить эту проблему можно двумя способами: доработать недостающее или „докупить“. Если с первым вариантом понятно, то под вторым подразумевается самостоятельное перечисление добровольных страховых взносов. Нужно учитывать, что таким образом приобрести можно только недостающий обычный страховой стаж. Cпециальный стаж, например „северный“, купить не получится», — сказала Ольга Дайнеко. Лучше заранее проверить количество баллов и стажа, поскольку оплатить можно только один год, отметила эксперт. В этом году минимальная сумма взносов для покупки года стажа составляет 42 878,88 рублей (равно 1,02 балла), максимальная — 343 031,04 рублей (даст 8,13 баллов за год). Год уплаты взносов увеличит страховой стаж на один год. Нужно учитывать, что добровольные взносы можно внести только за текущий год, за предыдущие периоды нельзя, поэтому недостаток пенсионных баллов и стажа нужно проанализировать заранее. Купить можно не более половины необходимого стажа и сделать это можно не только за себя, но и за другого человека», — объяснила собеседница агентства.