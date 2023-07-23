Попавший под обстрел ВСУ корреспондент «Известий» рассказал о своем состоянии Журналист «Известий» Польшаков чувствует себя нормально после ранения от ВСУ 23 июля 2023 в 15:48 Размер текста - 17 + Журналисту Роману Польшакову придется жить с тремя осколками внутри Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Журналист издания «Известия» Роман Польшаков, попавший под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), чувствует себя нормально. Об этом корреспондент рассказал сам, подчеркнув, что несколько осколков останутся в нем на всю жизнь. «Три осколка так и будут во мне, так сказали. На всю жизнь. Не задели жизненно важные органы. <…> Состояние нормальное», — рассказал Роман Польшаков в беседе с «Известиями». Также корреспондент поблагодарил врачей, которые оказали ему необходимую медицинскую помощь. Два журналиста «Известий» 22 июля попали под обстрел ВСУ в Запорожской области. Помимо Романа Польшакова ранение получил оператор Дмитрий Шиков. Кроме того сообщалось о гибели журналиста агентства РИА Новости Ростислава Журавлева. Журналист издания «Известия» Роман Польшаков, попавший под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), чувствует себя нормально. Об этом корреспондент рассказал сам, подчеркнув, что несколько осколков останутся в нем на всю жизнь. «Три осколка так и будут во мне, так сказали. На всю жизнь. Не задели жизненно важные органы. <…> Состояние нормальное», — рассказал Роман Польшаков в беседе с «Известиями». Также корреспондент поблагодарил врачей, которые оказали ему необходимую медицинскую помощь. Два журналиста «Известий» 22 июля попали под обстрел ВСУ в Запорожской области. Помимо Романа Польшакова ранение получил оператор Дмитрий Шиков. Кроме того сообщалось о гибели журналиста агентства РИА Новости Ростислава Журавлева. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям