Во время стрельбы в ресторане «Гурман» пострадал человек

23 июля 2023 в 18:14 Размер текста - 17 +

Гражданин получил повреждения в результате применения неизвестным травматического пистолета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ноябрьске в кафе «Гурман», где произошла перестрелка, пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу. «К нам в отделение поступило сообщение из единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) о нарушении общественного порядка в кафе „Гурман“. Факт был зарегистрирован. Полицейские оперативно прибыли на место происшествия. Один гражданин получил телесные повреждения в виде гематом на спине и груди в результате применения неизвестным травматического пистолета», — рассказали в пресс-службе ведомства. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают местонахождение злоумышленника, а также все обстоятельства произошедшего. Потерпевший писать заявление в полицию отказался. Ранее URA.RU писало, что жители Ноябрьска в ночь на 22 июля рассказали о конфликте со стрельбой в кафе «Гурман». Свидетели сообщили, что были пострадавшие.

В Ноябрьске в кафе «Гурман», где произошла перестрелка, пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу. «К нам в отделение поступило сообщение из единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) о нарушении общественного порядка в кафе „Гурман“. Факт был зарегистрирован. Полицейские оперативно прибыли на место происшествия. Один гражданин получил телесные повреждения в виде гематом на спине и груди в результате применения неизвестным травматического пистолета», — рассказали в пресс-службе ведомства. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают местонахождение злоумышленника, а также все обстоятельства произошедшего. Потерпевший писать заявление в полицию отказался. Ранее URA.RU писало, что жители Ноябрьска в ночь на 22 июля рассказали о конфликте со стрельбой в кафе «Гурман». Свидетели сообщили, что были пострадавшие.