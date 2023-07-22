22 июля 2023
21 июля 2023

Во время стрельбы в ресторане «Гурман» пострадал человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданин получил повреждения в результате применения неизвестным травматического пистолета Фото:

В Ноябрьске в кафе «Гурман», где произошла перестрелка, пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу.

«К нам в отделение поступило сообщение из единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) о нарушении общественного порядка в кафе „Гурман“. Факт был зарегистрирован. Полицейские оперативно прибыли на место происшествия. Один гражданин получил телесные повреждения в виде гематом на спине и груди в результате применения неизвестным травматического пистолета», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают местонахождение злоумышленника, а также все обстоятельства произошедшего. Потерпевший писать заявление в полицию отказался.

Ранее URA.RU писало, что жители Ноябрьска в ночь на 22 июля рассказали о конфликте со стрельбой в кафе «Гурман». Свидетели сообщили, что были пострадавшие.

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В Ноябрьске в кафе «Гурман», где произошла перестрелка, пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу. «К нам в отделение поступило сообщение из единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) о нарушении общественного порядка в кафе „Гурман“. Факт был зарегистрирован. Полицейские оперативно прибыли на место происшествия. Один гражданин получил телесные повреждения в виде гематом на спине и груди в результате применения неизвестным травматического пистолета», — рассказали в пресс-службе ведомства. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают местонахождение злоумышленника, а также все обстоятельства произошедшего. Потерпевший писать заявление в полицию отказался. Ранее URA.RU писало, что жители Ноябрьска в ночь на 22 июля рассказали о конфликте со стрельбой в кафе «Гурман». Свидетели сообщили, что были пострадавшие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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