21 июля 2023
20 июля 2023

В Ноябрьске ночью произошла стрельба в кафе

© Служба новостей «URA.RU»
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Кафе Florian. Екатеринбург, florian кафе
Конфликт со стрельбой произошел в кафе «Гурман» Фото:

Жители Ноябрьска в ночь на 22 июля рассказали о конфликте со стрельбой в кафе «Гурман». Об этом они сообщили журналистам.

«Жители Ноябрьска сообщили о конфликте со стрельбой в кафе „Гурман“. По словам ямальцев, есть пострадавшие», — пишут журналисты «МК-Ямал» в telegram-канале.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой МВД региона, однако на звонок никто не ответил. Агентство направило запрос в ведомство. Ответ на него ожидается.

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Жители Ноябрьска в ночь на 22 июля рассказали о конфликте со стрельбой в кафе «Гурман». Об этом они сообщили журналистам. «Жители Ноябрьска сообщили о конфликте со стрельбой в кафе „Гурман“. По словам ямальцев, есть пострадавшие», — пишут журналисты «МК-Ямал» в telegram-канале. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой МВД региона, однако на звонок никто не ответил. Агентство направило запрос в ведомство. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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