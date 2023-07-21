В Ноябрьске ночью произошла стрельба в кафе

Конфликт со стрельбой произошел в кафе «Гурман»
Жители Ноябрьска в ночь на 22 июля рассказали о конфликте со стрельбой в кафе «Гурман». Об этом они сообщили журналистам.
«Жители Ноябрьска сообщили о конфликте со стрельбой в кафе „Гурман“. По словам ямальцев, есть пострадавшие», — пишут журналисты «МК-Ямал» в telegram-канале.
URA.RU пыталось связаться с пресс-службой МВД региона, однако на звонок никто не ответил. Агентство направило запрос в ведомство. Ответ на него ожидается.
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