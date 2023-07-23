Госсекретарь США обозначил Украине сроки контрнаступления

Блинкен: США рассчитывают, что Украина продлит контрнаступление на несколько месяцев

23 июля 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Контрнаступление ВСУ не закончится в ближайшие недели, отметил Энтони Блинкен Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США рассчитывают, что украинское контрнаступление продлится несколько месяцев. Об этом заявил госсекретарь Вашингтона Энтони Блинкен. «Это не закончится в течение следующей недели или двух. Мы все еще рассчитываем, я думаю, на несколько месяцев украинского контрнаступления», — подчеркнул Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN. Его слова приводит Reuters. Украинское контрнаступление было анонсировано весной этого года, но официально началось 4 июня. Американские журналисты по итогу освещения данного наступления сделали вывод, что оно зашло в тупик. Президент РФ Владимир Путин отмечал несколько раз, что контрнаступление оказалось провальным для ВСУ. Минобороны РФ сообщают об успешных ударах ВС РФ по иностранной технике, которую ВСУ поставляют страны Запада. С начала СВО Киев потерял десятки тысяч солдат, передает телеканал 360. Провал собственного наступления отмечают и на Украине, дополняет «Национальная служба новостей».

В США рассчитывают, что украинское контрнаступление продлится несколько месяцев. Об этом заявил госсекретарь Вашингтона Энтони Блинкен. «Это не закончится в течение следующей недели или двух. Мы все еще рассчитываем, я думаю, на несколько месяцев украинского контрнаступления», — подчеркнул Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN. Его слова приводит Reuters. Украинское контрнаступление было анонсировано весной этого года, но официально началось 4 июня. Американские журналисты по итогу освещения данного наступления сделали вывод, что оно зашло в тупик. Президент РФ Владимир Путин отмечал несколько раз, что контрнаступление оказалось провальным для ВСУ. Минобороны РФ сообщают об успешных ударах ВС РФ по иностранной технике, которую ВСУ поставляют страны Запада. С начала СВО Киев потерял десятки тысяч солдат, передает телеканал 360. Провал собственного наступления отмечают и на Украине, дополняет «Национальная служба новостей».