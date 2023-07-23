Госсекретарь США обозначил Украине сроки контрнаступления

Блинкен: США рассчитывают, что Украина продлит контрнаступление на несколько месяцев
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, бтр, украина, ВСУ, stock
Контрнаступление ВСУ не закончится в ближайшие недели, отметил Энтони Блинкен Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В США рассчитывают, что украинское контрнаступление продлится несколько месяцев. Об этом заявил госсекретарь Вашингтона Энтони Блинкен.

«Это не закончится в течение следующей недели или двух. Мы все еще рассчитываем, я думаю, на несколько месяцев украинского контрнаступления», — подчеркнул Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN. Его слова приводит Reuters.

Украинское контрнаступление было анонсировано весной этого года, но официально началось 4 июня. Американские журналисты по итогу освещения данного наступления сделали вывод, что оно зашло в тупик. Президент РФ Владимир Путин отмечал несколько раз, что контрнаступление оказалось провальным для ВСУ. Минобороны РФ сообщают об успешных ударах ВС РФ по иностранной технике, которую ВСУ поставляют страны Запада. С начала СВО Киев потерял десятки тысяч солдат, передает телеканал 360. Провал собственного наступления отмечают и на Украине, дополняет «Национальная служба новостей».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В США рассчитывают, что украинское контрнаступление продлится несколько месяцев. Об этом заявил госсекретарь Вашингтона Энтони Блинкен. «Это не закончится в течение следующей недели или двух. Мы все еще рассчитываем, я думаю, на несколько месяцев украинского контрнаступления», — подчеркнул Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN. Его слова приводит Reuters. Украинское контрнаступление было анонсировано весной этого года, но официально началось 4 июня. Американские журналисты по итогу освещения данного наступления сделали вывод, что оно зашло в тупик. Президент РФ Владимир Путин отмечал несколько раз, что контрнаступление оказалось провальным для ВСУ. Минобороны РФ сообщают об успешных ударах ВС РФ по иностранной технике, которую ВСУ поставляют страны Запада. С начала СВО Киев потерял десятки тысяч солдат, передает телеканал 360. Провал собственного наступления отмечают и на Украине, дополняет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...