Минобороны показало кадры разгрома бронетанковой колонны ВСУ. Видео

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Волонтер развозит гуманитарную помощь по освобожденным селам. ДНР, деревня, донбасс, военная, сельская местность, село, ВСУ, разбитая техника, гуманитарная катастрофа, поврежденная, сгоревшая
ВС РФ продолжает уничтожать украинскую технику, передает Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские артиллеристы уничтожили не менее десяти единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.

«Подрыв на минах и уничтожение российскими артиллеристами как минимум 10 единиц техники ВСУ», — сообщает Минобороны, передает Пятый канал. Отмечается, что среди уничтоженной техники также было и западное вооружение.

Украина проводит контрнаступление с 4 июня. Их тактика заключается в захвате российских позиций. С целью помощи наступлению Украины, страны Запада активно поставляют военную технику, например, немецкие танки Leopard, но РФ успешно их уничтожает.

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Российские артиллеристы уничтожили не менее десяти единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ. «Подрыв на минах и уничтожение российскими артиллеристами как минимум 10 единиц техники ВСУ», — сообщает Минобороны, передает Пятый канал. Отмечается, что среди уничтоженной техники также было и западное вооружение. Украина проводит контрнаступление с 4 июня. Их тактика заключается в захвате российских позиций. С целью помощи наступлению Украины, страны Запада активно поставляют военную технику, например, немецкие танки Leopard, но РФ успешно их уничтожает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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