В США признали бессилие перед российскими истребителями в Сирии

Главред Long War Journal Роджио: у США не получается противостоять истребителям РФ в Сирии
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, су-27, истребитель, stock
Военные США ничего не могут противопоставить истребителям РФ в Сирии Фото:

У США не получается сдерживать действия военно-воздушных сил РФ в Сирии. Об этом заявил главный редактор издания Long War Journal Билл Роджио.

«Российские военные в Сирии продолжают преследовать силы США и прерывать американские операции в стране. У США не получается сдерживать самолеты РФ. <…> Русские оказывают давление на США, чтобы те покинули Сирию», — сказал Билл Роджио в интервью FoxNews.

США намерены военным путем бороться с Россией в Сирии, передает Associated Press. Ранее сообщалось, что к военным объектам России в Сирии незаконно приблизился БПЛА проамериканской коалиции. Российская сторона сложила с себя ответственность за безопасность таких объектов, полеты не обсуждены с командованием армии РФ. Позже в Сирии зафиксировали воздействие систем наведения истребителей F-16 на самолет ВСК России.

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У США не получается сдерживать действия военно-воздушных сил РФ в Сирии. Об этом заявил главный редактор издания Long War Journal Билл Роджио. «Российские военные в Сирии продолжают преследовать силы США и прерывать американские операции в стране. У США не получается сдерживать самолеты РФ. <…> Русские оказывают давление на США, чтобы те покинули Сирию», — сказал Билл Роджио в интервью FoxNews. США намерены военным путем бороться с Россией в Сирии, передает Associated Press. Ранее сообщалось, что к военным объектам России в Сирии незаконно приблизился БПЛА проамериканской коалиции. Российская сторона сложила с себя ответственность за безопасность таких объектов, полеты не обсуждены с командованием армии РФ. Позже в Сирии зафиксировали воздействие систем наведения истребителей F-16 на самолет ВСК России.
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