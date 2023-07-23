В США признали бессилие перед российскими истребителями в Сирии Главред Long War Journal Роджио: у США не получается противостоять истребителям РФ в Сирии 23 июля 2023 в 22:35 Размер текста - 17 + Военные США ничего не могут противопоставить истребителям РФ в Сирии Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ У США не получается сдерживать действия военно-воздушных сил РФ в Сирии. Об этом заявил главный редактор издания Long War Journal Билл Роджио. «Российские военные в Сирии продолжают преследовать силы США и прерывать американские операции в стране. У США не получается сдерживать самолеты РФ. <…> Русские оказывают давление на США, чтобы те покинули Сирию», — сказал Билл Роджио в интервью FoxNews. США намерены военным путем бороться с Россией в Сирии, передает Associated Press. Ранее сообщалось, что к военным объектам России в Сирии незаконно приблизился БПЛА проамериканской коалиции. Российская сторона сложила с себя ответственность за безопасность таких объектов, полеты не обсуждены с командованием армии РФ. Позже в Сирии зафиксировали воздействие систем наведения истребителей F-16 на самолет ВСК России. У США не получается сдерживать действия военно-воздушных сил РФ в Сирии. Об этом заявил главный редактор издания Long War Journal Билл Роджио. «Российские военные в Сирии продолжают преследовать силы США и прерывать американские операции в стране. У США не получается сдерживать самолеты РФ. <…> Русские оказывают давление на США, чтобы те покинули Сирию», — сказал Билл Роджио в интервью FoxNews. США намерены военным путем бороться с Россией в Сирии, передает Associated Press. Ранее сообщалось, что к военным объектам России в Сирии незаконно приблизился БПЛА проамериканской коалиции. Российская сторона сложила с себя ответственность за безопасность таких объектов, полеты не обсуждены с командованием армии РФ. Позже в Сирии зафиксировали воздействие систем наведения истребителей F-16 на самолет ВСК России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям