14 июля 2023

AP: США намерены военным путем бороться с Россией в Сирии

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США планируют бороться с РФ в воздушном пространстве Сирии, передает AP Фото:

В США рассматривают варианты противодействия воздушным российским силам в Сирии. Об этом сообщают представители Пентагона.

«США рассматривают ряд военных вариантов для борьбы с растущей российской агрессией в небе над Сирией», — передают журналисты агентства Associated Press (AP), ссылаясь на заявления Пентагона. По их мнению, силы РФ в минувшие выходные якобы осложнили удар Вашингтона по лидеру группировки «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация).

В военном ведомстве утверждают, что в США опасаются, будто РФ будет сбивать американские беспилотники Reaper. При этом в самом Вашингтоне не верят, что Москва намерена ударять по силам США.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров обвинял США в создании армии террористов в Сирии. По его словам, Вашингтон осознанно дестабилизирует обстановку в стране.

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В США рассматривают варианты противодействия воздушным российским силам в Сирии. Об этом сообщают представители Пентагона. «США рассматривают ряд военных вариантов для борьбы с растущей российской агрессией в небе над Сирией», — передают журналисты агентства Associated Press (AP), ссылаясь на заявления Пентагона. По их мнению, силы РФ в минувшие выходные якобы осложнили удар Вашингтона по лидеру группировки «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация). В военном ведомстве утверждают, что в США опасаются, будто РФ будет сбивать американские беспилотники Reaper. При этом в самом Вашингтоне не верят, что Москва намерена ударять по силам США. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров обвинял США в создании армии террористов в Сирии. По его словам, Вашингтон осознанно дестабилизирует обстановку в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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