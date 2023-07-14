AP: США намерены военным путем бороться с Россией в Сирии 15 июля 2023 в 09:04 Размер текста - 17 + США планируют бороться с РФ в воздушном пространстве Сирии, передает AP Фото: miliman/pickupimage.com В США рассматривают варианты противодействия воздушным российским силам в Сирии. Об этом сообщают представители Пентагона. «США рассматривают ряд военных вариантов для борьбы с растущей российской агрессией в небе над Сирией», — передают журналисты агентства Associated Press (AP), ссылаясь на заявления Пентагона. По их мнению, силы РФ в минувшие выходные якобы осложнили удар Вашингтона по лидеру группировки «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация). В военном ведомстве утверждают, что в США опасаются, будто РФ будет сбивать американские беспилотники Reaper. При этом в самом Вашингтоне не верят, что Москва намерена ударять по силам США. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров обвинял США в создании армии террористов в Сирии. По его словам, Вашингтон осознанно дестабилизирует обстановку в стране. В США рассматривают варианты противодействия воздушным российским силам в Сирии. Об этом сообщают представители Пентагона. «США рассматривают ряд военных вариантов для борьбы с растущей российской агрессией в небе над Сирией», — передают журналисты агентства Associated Press (AP), ссылаясь на заявления Пентагона. По их мнению, силы РФ в минувшие выходные якобы осложнили удар Вашингтона по лидеру группировки «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация). В военном ведомстве утверждают, что в США опасаются, будто РФ будет сбивать американские беспилотники Reaper. При этом в самом Вашингтоне не верят, что Москва намерена ударять по силам США. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров обвинял США в создании армии террористов в Сирии. По его словам, Вашингтон осознанно дестабилизирует обстановку в стране. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям