Резников спрогнозировал вступление Украины в НАТО 24 июля 2023 в 03:28 Размер текста - 17 + НАТО примет Украину через год, считает Резник Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Вступление Украины в НАТО произойдет летом 2024 года. Такой прогноз дал министр обороны Украины Алексей Резников. «На саммите НАТО в следующем году, который пройдет в Вашингтоне, Украине предоставят членство в Североатлантическом альянсе», — заявил он телеканалу CNN. Резник отметил, что этот день станет важным и решающим для Киева. При этом он добавил, что это произойдет только при завершении конфликта с Россией. Ранее страны НАТО отсрочили вступление Украины в альянс. Решение было принято на саммите НАТО, который прошел в июле из-за того, что Киев не выполнил все условия для вступления. В итоге страны Большой семерки (G7) согласовали гарантии безопасности для Украины в виде военной поддержки. Вступление Украины в НАТО произойдет летом 2024 года. Такой прогноз дал министр обороны Украины Алексей Резников. «На саммите НАТО в следующем году, который пройдет в Вашингтоне, Украине предоставят членство в Североатлантическом альянсе», — заявил он телеканалу CNN. Резник отметил, что этот день станет важным и решающим для Киева. При этом он добавил, что это произойдет только при завершении конфликта с Россией. Ранее страны НАТО отсрочили вступление Украины в альянс. Решение было принято на саммите НАТО, который прошел в июле из-за того, что Киев не выполнил все условия для вступления. В итоге страны Большой семерки (G7) согласовали гарантии безопасности для Украины в виде военной поддержки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям