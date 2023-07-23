23 июля 2023

Резников спрогнозировал вступление Украины в НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нато.вооружение. техника. stock, нато, флаг, nato, североатлантический альянс, stock
НАТО примет Украину через год, считает Резник Фото:

Вступление Украины в НАТО произойдет летом 2024 года. Такой прогноз дал министр обороны Украины Алексей Резников.

«На саммите НАТО в следующем году, который пройдет в Вашингтоне, Украине предоставят членство в Североатлантическом альянсе», — заявил он телеканалу CNN. Резник отметил, что этот день станет важным и решающим для Киева. При этом он добавил, что это произойдет только при завершении конфликта с Россией.

Ранее страны НАТО отсрочили вступление Украины в альянс. Решение было принято на саммите НАТО, который прошел в июле из-за того, что Киев не выполнил все условия для вступления. В итоге страны Большой семерки (G7) согласовали гарантии безопасности для Украины в виде военной поддержки.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вступление Украины в НАТО произойдет летом 2024 года. Такой прогноз дал министр обороны Украины Алексей Резников. «На саммите НАТО в следующем году, который пройдет в Вашингтоне, Украине предоставят членство в Североатлантическом альянсе», — заявил он телеканалу CNN. Резник отметил, что этот день станет важным и решающим для Киева. При этом он добавил, что это произойдет только при завершении конфликта с Россией. Ранее страны НАТО отсрочили вступление Украины в альянс. Решение было принято на саммите НАТО, который прошел в июле из-за того, что Киев не выполнил все условия для вступления. В итоге страны Большой семерки (G7) согласовали гарантии безопасности для Украины в виде военной поддержки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...