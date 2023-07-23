На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2

24 июля 2023 в 06:10 Размер текста - 17 +

Эпицентр землетрясения располагался в 58 км от села Тиличики Фото: Степан Змачинский / МЧС Медиа Утром 24 июля сейсмологи зафиксировали на Камчатке землетрясение магнитудой 5,2. Информация об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. «Магнитуда землетрясения — 5,2. Эпицентр располагался в 58 км от села Тиличики (административный центр Олюторского района на Камчатке)», — цитируют слова собеседника агентство ТАСС. В данный момент сейсмологи уточняют информацию у жителей. Они проверяют, насколько сильно ощущаются толчки на поверхности. Ранее в Баку и Дагестане произошло землетрясение магнитудой 5,5, жители спешно покинули свои дома. А 19 июня в Камчатском заливе у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9, при этом в МЧС России по Камчатскому краю отметили, что местные жители не ощущали землетрясение.

Утром 24 июля сейсмологи зафиксировали на Камчатке землетрясение магнитудой 5,2. Информация об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. «Магнитуда землетрясения — 5,2. Эпицентр располагался в 58 км от села Тиличики (административный центр Олюторского района на Камчатке)», — цитируют слова собеседника агентство ТАСС. В данный момент сейсмологи уточняют информацию у жителей. Они проверяют, насколько сильно ощущаются толчки на поверхности. Ранее в Баку и Дагестане произошло землетрясение магнитудой 5,5, жители спешно покинули свои дома. А 19 июня в Камчатском заливе у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9, при этом в МЧС России по Камчатскому краю отметили, что местные жители не ощущали землетрясение.