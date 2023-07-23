23 июля 2023

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2

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Землетрясение, мчс, землетрясение, сейсмоактивность
Эпицентр землетрясения располагался в 58 км от села Тиличики Фото:

Утром 24 июля сейсмологи зафиксировали на Камчатке землетрясение магнитудой 5,2. Информация об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

«Магнитуда землетрясения — 5,2. Эпицентр располагался в 58 км от села Тиличики (административный центр Олюторского района на Камчатке)», — цитируют слова собеседника агентство ТАСС.

В данный момент сейсмологи уточняют информацию у жителей. Они проверяют, насколько сильно ощущаются толчки на поверхности.

Ранее в Баку и Дагестане произошло землетрясение магнитудой 5,5, жители спешно покинули свои дома. А 19 июня в Камчатском заливе у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9, при этом в МЧС России по Камчатскому краю отметили, что местные жители не ощущали землетрясение.

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Утром 24 июля сейсмологи зафиксировали на Камчатке землетрясение магнитудой 5,2. Информация об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. «Магнитуда землетрясения — 5,2. Эпицентр располагался в 58 км от села Тиличики (административный центр Олюторского района на Камчатке)», — цитируют слова собеседника агентство ТАСС. В данный момент сейсмологи уточняют информацию у жителей. Они проверяют, насколько сильно ощущаются толчки на поверхности. Ранее в Баку и Дагестане произошло землетрясение магнитудой 5,5, жители спешно покинули свои дома. А 19 июня в Камчатском заливе у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9, при этом в МЧС России по Камчатскому краю отметили, что местные жители не ощущали землетрясение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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