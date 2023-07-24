В Британии заявили о «смертельной ошибке» Байдена в отношении Путина

Профессор Сиракуза: Байден недооценивает слова Путина о применении ядерного оружия

24 июля 2023 в 09:30 Размер текста - 17 +

Байден говорит вещи, которые не соответствуют действительности, считает Джозеф Сиракуза Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине То, что президент США Джо Байден недооценивает решимость России применить ядерное оружие, является его смертельной ошибкой. Таким мнением поделился профессор Джозеф Сиракуза. «Лидер свободного мира на днях сказал, что нет реальной перспективы применения Путиным ядерного оружия. Это ошибка, которая может иметь катастрофические последствия», — написал Сиракуза в статье для Sky News. Он добавил, что Байден говорит вещи, которые не соответствуют реальности. По его словам, НАТО нарушает «красные линии», принимая участие в конфликте на Украине. Поэтому он считает, что не стоит недооценивать вероятность ядерного удара. Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал использовать все средства для защиты России от стран НАТО. По его словам, Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию РФ, в ход пошел ядерный шантаж. Он также предостерег США и их союзников по НАТО Польшу и Литву от попыток эскалации украинского конфликта. Президент дал понять, что ответ России последует незамедлительно.

То, что президент США Джо Байден недооценивает решимость России применить ядерное оружие, является его смертельной ошибкой. Таким мнением поделился профессор Джозеф Сиракуза. «Лидер свободного мира на днях сказал, что нет реальной перспективы применения Путиным ядерного оружия. Это ошибка, которая может иметь катастрофические последствия», — написал Сиракуза в статье для Sky News. Он добавил, что Байден говорит вещи, которые не соответствуют реальности. По его словам, НАТО нарушает «красные линии», принимая участие в конфликте на Украине. Поэтому он считает, что не стоит недооценивать вероятность ядерного удара. Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал использовать все средства для защиты России от стран НАТО. По его словам, Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию РФ, в ход пошел ядерный шантаж. Он также предостерег США и их союзников по НАТО Польшу и Литву от попыток эскалации украинского конфликта. Президент дал понять, что ответ России последует незамедлительно.