Forbes: Украина не получила западные ЗРК для замены советских С-300

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Музей артиллерии Мотовилихинских заводов. Пермь, военная техника, ракета, ракета зенитная, с 300
Украина не смогла заместить советские установки С-300, пишет Forbes Фото:
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Поставками Украине западных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) не удалось полностью заменить советские системы С-300, которые находятся на вооружении ВСУ. Об этом пишет журнал Forbes.

«Киеву необходимо еще 18-20 западных ракетных комплексов, чтобы осуществить полную замену всех советских систем С-300», — говорится в материале журнала. Там добавили, что в начале конфликта ВСУ имели около 50 комплексов С-300, в то время как западные страны поставили около 20 ЗРК.

Ранее стало известно, что Киев столкнулся с проблемой в получении необходимого количества зенитных ракетных комплексов Patriot из-за длительных очередей. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об этом, отметив, что Украине потребуется больше ЗРК Patriot, чем есть у ВСУ сейчас. Отмечается, что массированные удары со стороны России подвергают западное ПВО серьезному испытанию, так как системы не выдерживают таких мощных нагрузок и часто выходят из строя, передает «Утро.ру».

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Поставками Украине западных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) не удалось полностью заменить советские системы С-300, которые находятся на вооружении ВСУ. Об этом пишет журнал Forbes. «Киеву необходимо еще 18-20 западных ракетных комплексов, чтобы осуществить полную замену всех советских систем С-300», — говорится в материале журнала. Там добавили, что в начале конфликта ВСУ имели около 50 комплексов С-300, в то время как западные страны поставили около 20 ЗРК. Ранее стало известно, что Киев столкнулся с проблемой в получении необходимого количества зенитных ракетных комплексов Patriot из-за длительных очередей. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об этом, отметив, что Украине потребуется больше ЗРК Patriot, чем есть у ВСУ сейчас. Отмечается, что массированные удары со стороны России подвергают западное ПВО серьезному испытанию, так как системы не выдерживают таких мощных нагрузок и часто выходят из строя, передает «Утро.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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