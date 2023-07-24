Forbes: Украина не получила западные ЗРК для замены советских С-300

24 июля 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

Украина не смогла заместить советские установки С-300, пишет Forbes Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставками Украине западных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) не удалось полностью заменить советские системы С-300, которые находятся на вооружении ВСУ. Об этом пишет журнал Forbes. «Киеву необходимо еще 18-20 западных ракетных комплексов, чтобы осуществить полную замену всех советских систем С-300», — говорится в материале журнала. Там добавили, что в начале конфликта ВСУ имели около 50 комплексов С-300, в то время как западные страны поставили около 20 ЗРК. Ранее стало известно, что Киев столкнулся с проблемой в получении необходимого количества зенитных ракетных комплексов Patriot из-за длительных очередей. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об этом, отметив, что Украине потребуется больше ЗРК Patriot, чем есть у ВСУ сейчас. Отмечается, что массированные удары со стороны России подвергают западное ПВО серьезному испытанию, так как системы не выдерживают таких мощных нагрузок и часто выходят из строя, передает «Утро.ру».

Поставками Украине западных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) не удалось полностью заменить советские системы С-300, которые находятся на вооружении ВСУ. Об этом пишет журнал Forbes. «Киеву необходимо еще 18-20 западных ракетных комплексов, чтобы осуществить полную замену всех советских систем С-300», — говорится в материале журнала. Там добавили, что в начале конфликта ВСУ имели около 50 комплексов С-300, в то время как западные страны поставили около 20 ЗРК. Ранее стало известно, что Киев столкнулся с проблемой в получении необходимого количества зенитных ракетных комплексов Patriot из-за длительных очередей. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об этом, отметив, что Украине потребуется больше ЗРК Patriot, чем есть у ВСУ сейчас. Отмечается, что массированные удары со стороны России подвергают западное ПВО серьезному испытанию, так как системы не выдерживают таких мощных нагрузок и часто выходят из строя, передает «Утро.ру».